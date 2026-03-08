Kush është miliarderi grek që guxon në Hormuz?

Njeriu që nuk pyet për kërcënimin iranian në Ngushticë
Irani ka vendosur të mbyllë Ngushticën e Hormuzit dhe ka kërcënuar të djegë çdo anije që përpiqet të kalojë, duke rritur më tej tensionet në një nga rrugët më të rëndësishme të transportit detar në botë.
Pavarësisht përkeqësimit të ndjeshëm të situatës së sigurisë, një manjat grek i transportit detar ka vendosur të vazhdojë të lundrojë me cisternat e tij nëpër zonë, duke marrë përsipër rreziqe të konsiderueshme operative dhe sigurie.
Kompania e cisternave Dynacom Tankers, në pronësi të miliarderit grek George Procopiou, ka dërguar të paktën pesë cisterna përmes kalimit të ngushtë në hyrje të Gjirit Persik që nga fillimi i konfliktit.
Kjo e bëri këtë kompani një nga operatorët e paktë të transportit detar që ishin të gatshëm të vazhdonin lundrimin nëpër zonën e luftës. Shumica e pronarëve të anijeve në botë kanë pezulluar përkohësisht kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit derisa të stabilizohet situata e sigurisë, pasi është një nga zonat detare më të ndjeshme në botë.
Megjithatë, rreziku shoqërohet me fitime të mëdha financiare. Për shkak të situatës së tensionuar në Lindjen e Mesme, çmimet e transportit të naftës janë rritur ndjeshëm.
Sipas agjencisë Argus Media, tarifat e mallrave për cisternat e mëdha që transportojnë naftë bruto nga Gjiri Persik në Kinë janë më shumë se dyfishuar vetëm në pak ditë.
Vlerësohet se cisternat individuale në atë rrugë mund të fitojnë deri në gjysmë milioni dollarë në ditë, pa llogaritur kostot shtesë të sigurimit për shkak të rrezikut të luftës.
Megjithatë, vendime të tilla mbartin rreziqe serioze për ekuipazhet e anijeve. Irani më parë ka kërcënuar të sulmojë anijet që kalojnë nëpër ngushticë, dhe disa anije janë goditur që nga fillimi i konfliktit.
Për të zvogëluar mundësinë e gjurmimit, disa anije cisternë fikin transponderët që normalisht dërgojnë të dhëna rreth vendndodhjes dhe identitetit të tyre ndërsa kalojnë nëpër këtë zonë, sipas Financial Times.
George Prokopiou, i lindur në vitin 1946 në Athinë, konsiderohet si një nga pronarët e anijeve më me ndikim në botë. Kompanitë e tij operojnë një flotë prej më shumë se 150 anijesh, ndërsa dhjetëra të tjera janë në ndërtim e sipër. Në industrinë e transportit detar, ai njihet si një njeri që është i gatshëm të marrë rreziqe për të kapur mundësitë e biznesit që të tjerët i shmangin.
Një filozofi të ngjashme biznesi ndanin edhe pronarët legjendarë të anijeve të së kaluarës, siç ishte Aristoteli Onassis, i cili rrezikoi sulme me nëndetëse gjatë Luftës së Dytë Botërore për të vazhduar tregtinë e tij të naftës, dhe miliarderi norvegjez John Fredriksen, i cili përfitoi gjatë Luftës së Yom Kippur në vitin 1973.
Vetë Prokopiou e përshkroi shkurtimisht filozofinë e tij të biznesit në vitin 2014: “Nëse dikush nuk është i gatshëm të marrë rreziqe, atëherë ndoshta nuk i përket botës së transportit detar.”