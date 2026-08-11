Kush janë duhanpirësit më të mëdhenj në rajon?

Të dhënat e Eurostat-it: Konsumi i cigareve, ulje në Evropë e rritje në Ballkan
Sipas të dhënave të Eurostat, vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të regjistrojnë një rënie në përdorimin e duhanit dhe produkteve të lidhura me të në vitin 2025, ndërsa shumica e vendeve në rajon, Serbia, Kroacia, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, regjistruan një rritje të konsiderueshme në konsumin e cigareve.
Maqedonia e Veriut është ndër vendet me shkallën më të lartë të përdorimit të përditshëm të duhanit dhe produkteve të lidhura me të në Evropë, me pothuajse një në katër qytetarë mbi moshën 16 vjeç (22.5 përqind në vitin 2022) që janë përdorues të përditshëm.
Edhe pse shkalla në Maqedoninë e Veriut është nën mesataren e vendeve kryesore në rajon si Turqia (29.6 përqind), Serbia (26.6 përqind) dhe Bullgaria (26.3 përqind), ajo është dukshëm më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila ishte 16.5 përqind në vitin 2025.
Të dhënat e Eurostat tregojnë se në vitin 2025, 16.5 përqind e njerëzve të moshës 16 vjeç e lart në BE përdornin duhan dhe produkte të ngjashme (cigare elektronike, qese nikotine ose produkte duhani të ngrohta) çdo ditë, duke treguar një rënie të lehtë krahasuar me 17.5 përqind të regjistruar në vitin 2022.
Ndër vendet e BE-së, Bullgaria (26.3 përqind), Suedia (23.9 përqind) dhe Kroacia (23.6 përqind) regjistruan përqindjen më të lartë të përdorimit të përditshëm të duhanit dhe produkteve të lidhura me të midis personave të moshës 16 vjeç e lart. Holanda (9.9 përqind), Irlanda (11.7 përqind), Belgjika (13.6 përqind) dhe Luksemburgu (13.8 përqind) kishin përqindjet më të ulëta.
Serbia ka 26.6 përqind të duhanpirësve, Mali i Zi 23.8 përqind, Kroacia 23.6 përqind në vitin 2025 dhe një rritje prej 2.7 pikësh përqindjeje krahasuar me vitin 2022 kur ishte 20.9 përqind.
Sllovenia ka numrin më të vogël të duhanpirësve aktivë me 17.3 përqind, që është një rënie prej 0.6 pikësh përqindjeje krahasuar me vitin 2022 kur ishte 17.9 përqind dhe Shqipëria me 15.1 përqind në vitin 2022.
Të dhënat treguan se 20.8 përqind e burrave pinin duhan çdo ditë, krahasuar me 12.6 përqind të grave.
Sipas grupmoshës, pjesa më e madhe e përdoruesve të përditshëm të duhanit dhe produkteve të lidhura me të ishte në grupmoshën 35 deri në 49 vjeç (21.3 përqind), pastaj në grupmoshën 25 deri në 34 vjeç (19.9 përqind) dhe 50 deri në 64 vjeç (19.8 përqind). Grupmoshat më të reja dhe më të vjetra kishin përqindjet më të ulëta, me përkatësisht 12.1 përqind dhe 9.1 përqind.
Të dhënat e Eurostat tregojnë se shumica e njerëzve (77.5 përqind) nuk përdorin produkte të tilla ose nuk i kanë përdorur ato në 12 muajt para mbledhjes së të dhënave, raporton MIA. /tesheshi