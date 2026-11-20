Një faqe e re në histori apo vetëm një shënim në fund të faqes
Duke pasur parasysh se ky është takimi i parë i tillë i udhëheqësve të Kinës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, mund të thuhet se mbledhja e mbajtur të enjten, më 19 nëntor në Shenzhen meriton epitetin “historik”.
Megjithatë, kur bëhet fjalë për rezultate të prekshme, kjo ngjarje vështirë se justifikon “një faqe të re në historinë e diplomacisë”, siç pretendoi Vladimir Putin. Në vend të kësaj, ka më shumë të ngjarë që ai të regjistrohet si një shënim në fund të faqes në kronikat e ardhshme të shekullit të 21-të, shkruan The Guardian.
Është e vërtetë që ky takim mund të shërbejë ende si një thyerës akulli dhe fillimi i një dialogu të ri të përhershëm. Është gjithashtu e vërtetë që secili prej udhëheqësve mund të kthehet në shtëpi me diçka nga 90 minutat që kaluan së bashku.
Pavarësisht se ra në gjumë gjatë samitit kryesor të APEC-ut, Donald Trump pati një shans për të treguar afërsinë e tij me dy udhëheqës autoritarë që ai admiron. Pasi Ukraina shkatërroi urën ruse për në Krime, presidenti amerikan e përshëndeti Putinin jo vetëm si një mik, por pothuajse si një aleat në luftë.
Presidenti rus – megjithëse herë pas here u la mënjanë nga protokolli gjatë fotove të hershme – do të jetë në gjendje të tregojë në shtëpi se është Moska, jo kundërshtarja e saj Evropa, e lëre më Ukraina, që komandon respektin dhe vëmendjen e Trump-it dhe Xi Jinping-ut.
Si i tillë, samiti ishte një dhuratë falas për Putinin dhe konfirmoi se Trump nuk është më udhëheqësi i botës së lirë, siç e tha ish-Sekretari i Jashtëm britanik Jeremy Hunt.
Nga perspektiva e Putinit, takimi i “koalicionit të vullnetshëm” në Berlin ishte një shfaqje anësore.
Përpjekjet e Evropës për të izoluar Rusinë kanë dështuar dhe rajoni i Azi-Paqësorit është bërë qendra e ekonomisë globale, u mburr Putin. Marrëdhënia e tij me Trumpin, tha ai, pavarësisht të gjitha vështirësive, bazohet në “vlera të ngjashme qytetëruese”. /tesheshi