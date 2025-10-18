Kushtet e të ndaluarve palestinezë neglizhohen në arenën ndërkombëtare

Izraeli ka ndaluar mijëra palestinezë nga Gaza dhe Bregu Perëndimor gjatë luftës, por kushtet në të cilat ata mbahen dhe lirohen marrin pak vëmendje ndërkombëtare, ka thënë Chris Doyle, drejtor i Këshillit për Mirëkuptim Arabo-Britanik (CAABU) me qendër në Londër.

Në një intervistë për Al Jazeera, Doyle theksoi se vëmendja ndërkombëtare është përqendruar pothuajse tërësisht te pengjet izraelite, ndërsa vuajtjet e të burgosurve palestinezë injorohen.

“Ajo që bie në sy është mungesa e raportimit për këta të burgosur — ku mbahen, si trajtohen, torturat, madje edhe akuzat për abuzime seksuale. E gjithë kjo po minimizohet në mënyrë të dukshme,” tha Doyle. /mesazhi

