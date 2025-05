Kuvendi tenton sërish konstituimin

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot për herë të 19-të, me shpresën që do të arrihet konstituimi i tij.

Seanca konstituive është planifikuar të fillojë në 10:30, shkruan IndeksOnline.

Ende nuk ka ndonjë sinjal nëse Lëvizja Vetëvendosje do të ndryshojë emrin e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit, emër ky që nuk po e merr bekimin e opozitës.

Partitë opozitare po vazhdojnë të insistojnë se Haxhiun nuk e votojnë për kryeparlamentare, ndonëse bien dakord të konstituojnë Kuvendin nëse emri ndryshohet.

Në përpjekje për dalje nga ngërçi politik, të enjten e kaluar me ftesë të presidentes Osmani është mbajtur një takim konsultativ me liderët e partive politike, takim që përfundoi pa rezultat.