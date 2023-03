Ky Lamborghini u nxor nga një depo plot me pluhur pas më shumë se 20 vitesh, tani do të shitet për 785 mijë dollarë

Një Lamborghini historik është nxjerrë nga një magazinë ku kishte qenë duke qëndruar për dy dekada.

Countach LP500S i vitit 1982 llogaritet si ekzmeplari i parë i modelit të ri dhe u shfaq në Motor Show në Gjenevë atë vit.

LP500S është një përditësim i motorit të mesëm Countach që shtoi një motor të ri 4.8 litërsh V12, ndezje parafango dhe përditësime të tjera të trupit që e bënë atë një ikonë të viteve 1980.

Makina u ble në Itali dhe kaloi vitet e saj të para në Gjermani përpara se të dërgohej në Shtetet e Bashkuara në vitin 1985.

Ajo u ble nga kitaristi i Quiet Riot Carlos Cavazo.

Cavazo planifikoi ta bënte servisimin në vitin 2000, por nuk arriti që ta bëjë atë kurrë dhe mbeti në ruajtje në një “sallon”, ku mbeti deri në vdekjen e pronarit të dyqanit në vitin 2021.

Ishte çmontuar pak më parë për një restaurim, por puna nuk u krye kurrë, kështu që pjesët iu ringjitën përsëri dhe iu shit pronarit aktual.

Makina ka 65,983 kilometra (41,000 milje) të kaluara në odometër dhe tani po ofrohet për shitje nga Gooding & Company në gjendje “siç është gjetur”, duke përfshirë pluhurin dhe papastërtinë e grumbulluar gjatë viteve.

Ajo është kryesisht origjinale, me përjashtim të karburatorëve që u zëvendësuan me injeksionin e karburantit, dhe vjen me kompletin e veglave të fabrikës.

Çmimi i kërkuar për këtë veturë është është 785,000 dollarë, që është më i lartë se çmimi mesatar i fundit i shitjes prej 467,000 dollarësh për këtë model, sipas Classic.com.

Por një ekzemplar me kilometrazh të ulët u shit në ankand vitin e kaluar për 1.1 milion dollarë.