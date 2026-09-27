Ky portier nuk dëshiron të luajë kundër Izraelit

Irlandezët prej nga e ka origjinën Trump, një shembull moral për botën
Portieri i Republikës së Irlandës, Gavin Bazunu, ka vendosur të lërë ekipin përpara ndeshjes së Ligës së Kombeve të UEFA-s kundër Izraelit, në shenjë proteste për luftën në Gaza.
Ai u tërhoq nga ekipi kombëtar pasi u vendos që ndeshjet kundër Izraelit në Debrecen, dhe më pas në Bačka Topola, do të zhvilloheshin ende.
Anëtarët e ekipit kombëtar irlandez vendosën me shumicë votash se nuk do ta zbatonin bojkotin kolektiv të shpallur dhe ndeshja do të luhej ende siç ishte planifikuar në Debrecen. Rezultati i saktë i votimit nuk është shpallur.
Ndeshja ka qenë objekt i shumë polemikave në Irlandë ditët e fundit. Më shumë se 160 futbollistë irlandezë kanë nënshkruar një letër të hapur duke bërë thirrje për bojkot, ndërsa organizatat që mbështesin Palestinën i kanë kërkuar FAI-t dhe lojtarëve të ekipit kombëtar të mos luajnë kundër Izraelit.
Shoqata e Futbollit e Irlandës (FAI) i kishte kërkuar më parë UEFA-s të pezullonte Izraelin nga garat ndërkombëtare, por kjo kërkesë nuk u pranua.
Pasi vendosën të luajnë gjithsesi, ekipi kombëtar irlandez njoftoi veprime simbolike për të shprehur qëndrimin e tyre. Ata po planifikojnë të mbajnë shirita të zinj në krahë në kujtim të viktimave të luftës, ndërsa është njoftuar gjithashtu se nuk do t’u shtrëngojnë duart lojtarëve izraelitë.
Një pjesë e çmimit nga ndeshjet kundër Izraelit duhet t’i dhurohet një organizate humanitare që vepron në Gaza.
Ndeshja do të luhet të dielën, më 27 shtator, në një fushë neutrale në Debrecen, ndërsa ndeshja e kthimit është planifikuar për më 4 tetor në Bačka Topola të Serbisë. /tesheshi