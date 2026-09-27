“Turizmi i lindjes” që hap dyert e botës: pse gratë ruse zgjedhin Brazilin?

Fenomeni që tashmë po bëhet trend nga kontinenti në kontinent
Julia dhe Dmitry (emrat e ndryshuar për arsye sigurie) udhëtuan nga Rusia në Brazil këtë verë për të lindur fëmijën e tyre atje. “Sigurisht, nuk thamë se isha shtatzënë në kufi,” tha Julia për DW.
Në atë pikë, ajo ishte tashmë 32 javë shtatzënë. Vajza e tyre lindi më vonë në një klinikë private në Santos. Familja tani po përgatit dokumentacionin e nevojshëm që fëmija të marrë një pasaportë braziliane. Në Brazil, të gjithë ata që lindin në atë vend marrin automatikisht shtetësi.
“Ne arritëm qëllimin tonë minimal,” thotë Dmitry. “Me një pasaportë braziliane, vajza jonë mund të udhëtojë pa vizë në pothuajse çdo vend të botës. Ajo nuk ka nevojë të aplikojë për një vizë Shengen të shtrenjtë dhe që kërkon shumë kohë. Ne duam që ajo të jetë në gjendje të vendosë vetë se ku të studiojë, punojë ose jetojë. Në fillim të gushtit, një nga kolegët e tij të punës udhëtoi me gruan e tij shtatzënë për në Brazil për të pasur një fëmijë atje”.
Sipas tyre, në gjashtë javët e para në Brazil, ata shpenzuan rreth 10,000 euro, duke përfshirë disa ditë trajtimi për vajzën e tyre në njësinë e kujdesit intensiv. Për shkak të udhëtimit, Dmitry la punën e tij në bankën ku punonte. Pas kthimit në Moskë, ai shpreson për një punë të re. Megjithatë, çifti planifikon të kthehet vetëm pas disa muajsh, kur të gjitha dokumentet për vajzën e tyre të jenë gati. Familje të tjera ruse qëndrojnë përgjithmonë në Brazil.
Rusët po marrin pasaporta braziliane
Përfaqësuesit e iniciativave të ndihmës dhe avokatët që ofrojnë mbështetje për qytetarët rusë në terren i thanë DW se po shohin një fluks në rritje të emigrantëve rusë në Brazil. Vendi është bërë veçanërisht tërheqës që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, kur vendet perëndimore vendosën kufizime hyrjeje për qytetarët rusë.
Ky trend është përforcuar më tej nga rregullat më të rrepta të imigracionit në Argjentinë, e cila deri atëherë ishte një nga destinacionet kryesore për të ashtuquajturin “turizëm lindjeje”. Nga viti 2025, qasja në kujdes shëndetësor falas do të kufizohet vetëm për njerëzit pa qëndrim të përhershëm. Përveç kësaj, kontrollet mbi qëllimin aktual të hyrjes janë shtrënguar. Ata që duan të fitojnë shtetësi argjentinase bazuar në lindjen e një fëmije tani duhet të vërtetojnë qëndrimin e ligjshëm për të paktën dy vjet.
Pasojat janë të dukshme në statistika. Në vitin 2023, rusët paraqitën një rekord prej më shumë se 7,000 aplikimesh për leje qëndrimi. Në mesin e vitit 2025, sipas të dhënave të portalit rus RBC, kishte vetëm 1,821.
Në të njëjtën kohë, numri i qytetarëve rusë që morën pasaporta braziliane është në rritje. Në vitin 2024, 477 pasaporta u lëshuan për rusët, dhe tashmë 613 në vitin 2025. Më shumë se gjysma e qytetarëve të rinj ishin gra. Deri në fund të majit 2026, 166 pasaporta braziliane u lëshuan për qytetarët rusë, nga të cilët pothuajse 60 përqind ishin gra.
Pasaporta braziliane edhe për prindërit
Shumë familje kanë qëllime të tjera në të njëjtën kohë. Konkretisht, prindërit e një fëmije të lindur në Brazil mund të aplikojnë për leje qëndrimi dhe, në kushte të caktuara, të marrin shtetësinë braziliane vetëm pas një viti.
Deri para disa vitesh, shumë gra ruse shkonin në Argjentinë për të lindur fëmijë, por më pas ai vend vendosi kufizime…
Jana (emri i ndryshuar) e ndoqi atë rrugë me burrin e saj në vitin 2023. “Ngjarjet e vitit 2022 sigurisht që luajtën një rol, por ideja e lindjes jashtë vendit u shfaq edhe më herët”, tha ajo për DW. “Çdo gjë mund të ndodhë në Rusi. Gjithmonë kam dashur të kem një pasaportë të gjatë dhe të lind një fëmijë në një vend tjetër. Kur mbeta shtatzënë pa planifikuar, na duhej të vendosnim se cili vend hynte në lojë.”
Jana lindi një djalë në një klinikë shtetërore. Pas kësaj, familja jetoi në Brazil për rreth tre vjet.
“Ishte e rëndësishme për ne të merrnim pasaporta për veten dhe fëmijën tonë. Më pëlqeu shumë të jetoja atje dhe mësova portugalisht”, thotë ajo. Jana dhe burri i saj janë sipërmarrës dhe, sipas fjalëve të tyre, kanë jetuar si “nomadë dixhitalë” në vende të ndryshme për vite me radhë.
Sot, ai përpiqet të ruajë lidhjen e të birit me Brazilin. “Ne lexojmë libra në portugalisht dhe flasim shumë për Brazilin. Dua që ai të jetë në gjendje të udhëtojë pa viza dhe të mbetet i hapur ndaj botës.”
Hyrja në Brazil me qëllim lindjen nuk është as e lejuar dhe as e ndaluar ligjërisht, shpjegon një avokat që dëshironte të mbetej anonim. Shumë gra shtatzëna hyjnë në vend si turiste dhe nuk deklarojnë arsyen e vërtetë të udhëtimit të tyre në kufi. Pavarësisht nga statusi i tyre i qëndrimit, pas kësaj ato mund të përdorin klinikat publike dhe institucionet shëndetësore falas.
Ndërkohë, një treg i veçantë shërbimesh është zhvilluar rreth këtij trendi. Shpesh, janë rusët që kanë emigruar së fundmi ata që ndërmjetësojnë në gjetjen e akomodimit, organizimin e kujdesit mjekësor ose ofrimin e ndihmës në procedurat administrative. Çmimet variojnë nga disa mijëra dollarë për mbledhjen dhe përgatitjen e dokumentacionit deri në më shumë se 10,000 dollarë për paketa të plota që përfshijnë gjetjen e një apartamenti, organizimin e një klinike dhe shoqërimin e përkthyesve ose doulave (ekspertë të trajnuar që ndihmojnë gratë para, gjatë dhe menjëherë pas lindjes, etj.).
Megjithatë, ofruesit e shërbimeve të tilla, avokatët dhe vullnetarët raportojnë kontrolle të shtuara nga autoritetet braziliane, veçanërisht në qytete me komunitete më të mëdha ruse si Florianópolis.
“Policia tani po kontrollon më hollësisht nëse njerëzit jetojnë vërtet në adresat që kanë dhënë”, thotë një avokat. Pati raste kur u raportuan adresa të rreme për të marrë leje qëndrimi më shpejt. Përveç kësaj, një numër më i madh dokumentesh kërkohen gjithnjë e më shumë për leje qëndrimi të përkohshme dhe të përhershme.
Sipas hulumtimit të DW, megjithatë, nuk ka asnjë tregues se rusëve po u mohohet hyrja në Brazil në masë.
Në fund të korrikut, kanali rus i Telegramit Baza, dhe më pas media të tjera, raportuan për “deportimin” e supozuar të grave shtatzëna ruse nga Brazili. U përmendën dhjetë raste. Por Policia braziliane i mohoi pretendime të tilla DW-së.
Vendimet për ndalimin e hyrjes merren gjithmonë individualisht, thanë autoritetet. Ato bazohen në rrethanat specifike të secilit rast dhe rregulloret përkatëse. Shtatzënia nuk luan asnjë rol. Në vend të kësaj, kontrollohet vlefshmëria e dokumenteve të udhëtimit, qëllimi i deklaruar i udhëtimit dhe disponueshmëria e burimeve të mjaftueshme financiare.
DW arriti të gjejë vetëm një rast të dokumentuar. Në të, një gruaje shtatzënë ruse fillimisht iu refuzua hyrja në vend. Pas ndërhyrjes së një avokati dhe një vendimi gjykate, asaj iu lejua ende të hynte. Nga dokumentet e gjykatës, duket se autoritetet kufitare kishin dyshime për mënyrën e financimit të qëndrimit të saj. Vetë gruaja nuk iu përgjigj pyetjeve të DW-së. /tesheshi