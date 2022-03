Ky test me ujë do ju zbulojë nga çfarë sëmundje vuani

Nuk ua ka marrë mendja, por një test i thjeshtë me një gotë ujë është tregues se mund të keni një sëmundje të rëndë.

Thjesht, pini disa gllënjka dhe do ta kuptoni menjëherë nëse jeni në rrezik. Mjekët paralajmërojnë se sinjalet e para të kësaj sëmundjeje do t’i ndieni nga shqisa juaj e shijes, mirëpo mund të provoni edhe një test me një gotë ujë që do t’jua tregojë këtë.

Nëse pini ujë sapo zgjoheni në mëngjes, me siguri ju shijoni gllënjkat e para dhe freskinë. Por nëse ndieni një shije të caktuar, mund të keni diabet.

Nëse nuk trajtohet, diabeti mund të shkaktojë nivele të larta të glukozës në gjak me kalimin e kohës, gjë që do t’ju japë një shije të ëmbël në gojën tuaj kur nuk hani ose pini asgjë të ëmbël. Dhe këtë mund ta provoni me një gotë ujë të thjeshtë dhe pa shije.

Provoni të pini një gotë ujë dhe nëse ndjeni një shije të qartë të ëmbël, është e mundur që të keni diabet pa e ditur. Nëse fryma juaj herë pas here ndjehet sikur aroma e frutave dhe nuk i keni ngrënë, kjo është një shenjë e madhe paralajmëruese.