Lajm i mirë për pacientët me kancer: Zemra mund të mbrohet gjatë kimioterapisë

Një studim i publikuar në revistën shkencore Basic Research in Cardiology tregon se një teknikë e thjeshtë jo-farmakologjike mund të mbrojë zemrën gjatë trajtimit me kimioterapi, pa ulur efektin kundër tumorit
Një ekip shkencëtarësh nga Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) në Madrid ka zbuluar se zemra mund të mbrohet gjatë kimioterapisë pa e ulur efektivitetin e trajtimit kundër kancerit.
Përparimet në trajtimin e kancerit kanë bërë që sot shumë më tepër njerëz të mbijetojnë këtë sëmundje. Megjithatë, disa nga barnat më efektive kundër tumorit, veçanërisht një grup ilaçesh të quajtura antracikline, mund të shkaktojnë dëmtime serioze të zemrës. Tek disa pacientë, këto dëmtime shfaqen muaj apo edhe vite pas përfundimit të trajtimit dhe mund të ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës.
Një teknikë e thjeshtë për mbrojtjen e zemrës
Mbrojtja e zemrës gjatë kimioterapisë pa rrezikuar efektin kundër tumorit ka qenë një nga sfidat kryesore në fushën e kardio-onkologjisë, disiplinë që studion ndikimin e trajtimeve të kancerit në sistemin kardiovaskular.
Tani studiuesit e CNIC, të udhëhequr nga Dr. Borja Ibáñez, kanë paraqitur prova të reja se kjo është e mundur.
Studimi, i publikuar në revistën shkencore Basic Research in Cardiology, tregon se zemra mund të mbrohet gjatë trajtimit me antracikline duke përdorur një metodë të thjeshtë jo-farmakologjike të quajtur kondicionim ishemik në distancë, transmeton Telegrafi.
Si funksionon kjo metodë
Kondicionimi ishemik në distancë konsiston në ndërprerje të shkurtra dhe të kontrolluara të rrjedhjes së gjakut në një gjymtyrë, zakonisht duke përdorur një manshetë presioni të ngjashme me atë që përdoret për matjen e tensionit të gjakut.
Ky stimul aktivizon mekanizma mbrojtës në organizëm që ndihmojnë zemrën të përballojë më mirë stresin e mëvonshëm, përfshirë dëmtimet e mundshme të shkaktuara nga disa trajtime kundër kancerit.
Zemra mbrohet pa ndikuar në efektin kundër tumorit
Në studim, shkencëtarët përdorën një model eksperimental me minj që kishin tumore dhe trajtoheshin me antracikline, për të simuluar situatën klinike tek pacientët me kancer.
Rezultatet treguan se kafshët që iu nënshtruan kësaj teknike ruajtën funksion më të mirë të zemrës gjatë trajtimit. Ajo që është më e rëndësishme, ky efekt mbrojtës nuk u shoqërua me rritje të tumorit dhe nuk e zvogëloi efektin antitumoral të kimioterapisë.
Autorja e parë e studimit, Anabel Díaz Guerra, studiuese në CNIC, thekson se mundësia për të mbrojtur zemrën pa kompromentuar trajtimin e kancerit është thelbësore për zhvillimin e terapive më të sigurta.
Rezultatet e këtij hulumtimi janë në përputhje me vizionin translacional të ekipit të drejtuar nga Dr. Borja Ibáñez, drejtor shkencor i CNIC dhe kardiolog në Fondacionin Jiménez Díaz. Ky ekip aktualisht koordinon edhe një studim klinik evropian të quajtur RESILIENCE, i cili po vlerëson nëse kjo teknikë mund të mbrojë zemrën e pacientëve me kancer që trajtohen me antracikline dhe të zvogëlojë komplikacionet kardiovaskulare afatgjata.
Sipas Dr. Laura Cádiz nga CNIC, këto gjetje përforcojnë idenë se strategjitë e thjeshta dhe jo invazive mund të luajnë rol të rëndësishëm në mbrojtjen kardiovaskulare të pacientëve me kancer dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre gjatë dhe pas trajtimit.
Përmes programit të tij për homeostazën e miokardit dhe dëmtimet e zemrës, CNIC vazhdon të studiojë toksicitetin kardiovaskular të trajtimeve të kancerit, veçanërisht dëmtimet e shkaktuara nga antraciklinet, me qëllim zhvillimin e terapive më të sigurta dhe më efektive për pacientët.