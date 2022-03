Lavrov: Perëndimi po sillet në mënyrë të rrezikshme

Lavrov tha në një konferencë për media pas bisedimeve me homologun e tij ukrainas se Perëndimi po krijonte një rrezik në rajon që mund të vazhdon për shumë vite dhe se ata që furnizuan me armë Ukrainën dhe mercenarët atje duhet të kuptojnë rrezikun e asaj që po bëjnë. /rel

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov claims that a maternity hospital in Mariupol was a base for "ultra-radicals" and no patients were in the building when it was attacked by Russian forces.

