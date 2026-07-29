LDK paralajmëron masa ndaj zyrtarëve për presion ndaj delegatëve para Kuvendit të jashtëzakonshëm

Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar ndaj pretendimeve për ushtrim të presionit ndaj delegatëve para mbajtjes së Kuvendit të jashtëzakonshëm.
Nga kjo parti kanë paralajmëruar masa në bazë të shutit të partisë ndaj zyrtarëve që ushtrojnë presion mbi delegatët.
“Pamjet e publikuara në opinion, në të cilat pretendohet ushtrim i presionit nga zyrtarë të Komunës së Prishtinës mbi një delegat të LDK përmes kërcënimeve që lidhen me vendin e punës së një anëtari të familjes së tij, paraqesin një sjellje të papranueshme të këtyre zyrtarëve publik e në kundërshtim të plotë me vlerat, parimet dhe Statutin e LDK-së e në kundërshtim me ligjin. LDK është ndërtuar mbi lirinë e mendimit, votës dhe bindjes. Askush e aq më pak ata aë bartin role institucionale, nuk kanë të drejtë ta zëvendësojë vullnetin e lirë të delegatëve me frikësim, presion apo shantazh.Prandaj, organet kompetente të LDK-së do të iniciojnë menjëherë dhe pa asnjë vonesë, procedurat statutare dhe disiplinore ndaj këtyre anëtarëve të LDK që rezultojnë të përfshirë në këtë rast, pa dallim funksioni apo pozite”, thuhet në reagimin e LDK-së.
Poashtu kjo parti i ka bërë thirrje Prokurorisë që të veprojë për këto raste.
“Njëkohësisht, ftojmë organet e drejtësisë, në veçanti Prokurorinë, që të ndërmarrin veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar plotësisht të gjitha rrethanat e këtij rasti dhe për të vendosur përgjegjësi ligjore mbi elementet e veprave penale. LDK nuk do të tolerojë asnjë veprim që cenon lirinë e vendimmarrjes, integritetin e proceseve tona demokratike dhe dinjitetin e njerëzve tanë.Demokracia nuk mbrohet me presion. Ajo mbrohet me votë të lirë”, thuhet tutje.
LDK më 30 korrik do të mbajë Kuvendin e jashtëzakonshëm ku është kërkuar shkarkimi i kryetarit të partisë, Lumir Abdixhiku.
Nisma për shkarkimin e tij, ka ardhur pas rezultatit në zgjedhjet e 7 qershorit. LDK në këto zgjedhje doli e treta me 18 ulëse të fituara në Kuvend.