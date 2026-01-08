Leaos shpëton Milanin nga humbja

Rafael Leao ka shënuar në minutën e 92-të, pas 29 gjuajtjeve sa i pati Milani para golit të barazimit ndaj Genoas.
Dhe me golin e Leoas, ndeshja Milan – Genoa, u mbyll baras 1:1.
Sfida u bë edhe më dramatike pas tre minutash, kur Genoa fitoi penallti pas rishikimit të situatës në VAR.
Megjithatë, rumuni Nicolae Stanciu, gjuajti mbi portën e portierit Mike Maignan dhe të dyja ekipet fituan nga një pikë.
Genoa kaloi në epërsi me shënimin e Lorenzo Colombos në minutën e 28-të. Më pas “kuqezinjtë” patën iniciativën.
Në minutat shtesë në skenë u shfaq Leao që ia siguroi pikën e rëndësishme Milanit në garën për titull.
Pas 18 ndeshjeve, Interi prin me 42 pikë, tri më shumë se Milani, dhe katër më shumë se Napoli, kampioni në fuqi.