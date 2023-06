Lëkurë e shëndetshme: 7 ushqime për të rritur prodhimin e kolagjenit

Pamja dhe rinia e lëkurës suaj ndikohen shumë nga një dietë e shëndetshme. Proteina e njohur si kolagjen i siguron lëkurës tuaj strukturën, elasticitetin dhe shtrirjen. Lëkura jonë prodhon më pak kolagjen çdo vit ndërsa plakemi, gjë që kontribuon në tendencën për rrudha dhe lëkurë më të hollë ndërsa plakemi.

7 ushqime vitale për të rritur prodhimin e kolagjenit në lëkurën tuaj:

Peshku

Ndryshe nga mishrat e tjerë, peshqit dhe butakët kanë kocka me bazë kolagjeni. Ka kolagjen detar, i cili është një burim i pasur i peptideve të kolagjenit dhe që absorbohet më lehtë. Burimi më i mirë i vitaminës C për flokë, lëkurë dhe shikim të shëndetshëm është peshku. Lloje të shumta peshqish dhe butakë përmbajnë nivele të larta të kolagjenit. Salmoni është një opsion fantastik, veçanërisht nëse e konsumoni të plotë pasi luspat janë një burim fantastik i kolagjenit detar.

E bardha e vezës:

Prolina, një nga aminoacidet e nevojshme për formimin e kolagjenit, është e bollshme në të bardhat e vezëve. E bardha e vezëve mund të përmirësojë elasticitetin e lëkurës dhe të mbrojë kundër problemeve të lëkurës duke përfshirë rrudhat dhe linjat e imëta kur përdoret në mënyrë topike për përtëritje të lëkurës. Një maskë e bardhë veze mund të ndihmojë në zvogëlimin e poreve, ngritjen e lëkurës dhe zvogëlimin e shkëlqimit të yndyrshëm falë përdorimit të këtij burimi natyror që sfidon moshën.

Frutat e mandarinës:

Ndikimi i rëndësishëm i vitaminës C në sintezën pro-kolagjenit. Rrjedhimisht, konsumimi i mjaftueshëm i vitaminës C është thelbësor. Kjo vitaminë është e bollshme në frutat agrume si portokall, grejpfrut, limon dhe limon.

Manaferrat:

Manaferrat janë të pasura me antioksidantë, të cilët mbrojnë lëkurën nga dëmtimi, edhe pse agrumet shpesh janë në qendër të vëmendjes për përqendrimin e vitaminës C. Ne gjithashtu duhet të konsumojmë vitaminë C sepse trupi ynë nuk mund ta prodhojë atë vetë. Një filxhan luleshtrydhe siguron pothuajse të gjithë sasinë e rekomanduar ditore të vitaminës C, ndërsa një filxhan me mjedra ose manaferra siguron rreth 35%.

Zarzavate me gjethe:

Një dietë e shëndetshme duhet të përfshijë zarzavate me gjethe. Cilësitë antioksidante të spinaqit dhe sallatave të tjera jeshile janë të njohura për rritjen e pararendësit të kolagjenit në lëkurë. Një komponent i rëndësishëm i një diete të ekuilibruar janë zarzavatet me gjethe. Rezulton se ato mund të ofrojnë edhe avantazhe estetike. Klorofili që i jep ngjyrën e zarzavateve të sallatës si spinaqi, lakra jeshile, njihet për përfitimet e saj antioksiduese.

Fasulet:

Fasulet janë një ushqim me proteina të larta që shpesh kanë aminoacidet e nevojshme për të prodhuar kolagjenin. Për më tepër, ato përmbajnë genistein, një izoflavon që nxit kolagjenin. Shumë lëndë ushqyese dhe minerale, duke përfshirë zinkun, bakrin dhe vitaminën C, të cilat janë të dobishme për shëndetin e lëkurës, mund të gjenden në bishtajore dhe fasule.

Domatet:

Domatet janë një tjetër burim i pazbuluar i vitaminës C; ato përfshijnë një sasi të konsiderueshme likopeni, një antioksidant i fuqishëm për mbështetjen e lëkurës. Për më tepër, domatet, veçanërisht ato të thara në diell, janë të pasura me vitaminë C, e cila është e nevojshme për sintezën e kolagjenit.