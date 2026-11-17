Një studim klinik ka zbuluar ndikimin e mundshëm të këtij fruti në enët e gjakut, por ekziston edhe një kujdes i rëndësishëm për personat që përdorin barna
Konsumimi i rregullt i lëngut 100 për qind natyral të grejpfrutit mund të zvogëlojë ngurtësinë e arterieve dhe të ndikojë pozitivisht në shëndetin vaskular. Këtë e sugjerojnë rezultatet e një studimi klinik te gratë pas menopauzës, ndërsa analiza të tjera shkencore kanë shqyrtuar mekanizmat e mundshëm të këtij ndikimi.
Megjithatë, përfitimet e vërejtura lidhen kryesisht me elasticitetin e arterieve dhe nuk provojnë se grejpfruti trajton venat me varice ose kapilarët e zgjeruar.
Si ndikon lëngu i grejpfrutit në funksionin e enëve të gjakut?
Kur bëhet fjalë për ruajtjen e shëndetit vaskular dhe parandalimin e problemeve me venat, specialistët e The Vein Institute of Jacksonville theksojnë rëndësinë e ushqimit të pasur me vitamina C, E, B6 dhe B12, bakër, fibra dhe bioflavonoide.
Vitamina C luan rol të veçantë në prodhimin e kolagjenit, proteinë që ndihmon në ruajtjen e strukturës dhe qëndrueshmërisë së indeve lidhore, përfshirë muret e enëve të gjakut.
Megjithëse përfitimet e agrumeve njihen prej kohësh, të dhënat klinike për ndikimin e drejtpërdrejtë të grejpfrutit në funksionin vaskular kanë qenë më të kufizuara.
Një studim i publikuar në The American Journal of Clinical Nutrition tregoi se konsumimi i përditshëm i lëngut të grejpfrutit për gjashtë muaj shoqërohej me zvogëlim të ngurtësisë arteriale te gratë pas menopauzës.
Studiuesit ia atribuuan këtë ndikim të mundshëm flavanoneve, përbërës natyralë të grejpfrutit me veti biologjike që mund të ndikojnë në funksionin e enëve të gjakut.
Një prej tyre është naringina, polifenol që gjendet natyrshëm në këtë frut dhe që po studiohet për rolin e tij në proceset inflamatore dhe funksionin vaskular, transmeton Telegrafi.
foto: varyapigu
Si u zhvillua studimi?
Në hulumtim morën pjesë 48 gra të shëndetshme pas menopauzës, të moshës 50 deri në 65 vjeç.
Studimi ishte i rastësishëm, i kontrolluar dhe i dyfishtë i verbër. Pjesëmarrëset konsumuan dy lloje pijesh në periudha të ndryshme:
Njëra pije përmbante 340 mililitra lëng natyral grejpfruti në ditë, me flavanone.
Pija tjetër ishte kontrolluese, me përbërje të përafërt ushqyese, por pa flavanone.
Secila pije u konsumua për gjashtë muaj, me një ndërprerje dymujore ndërmjet dy periudhave.
Rezultatet treguan se pas konsumimit të lëngut të grejpfrutit, treguesi i ngurtësisë së arterieve ishte më i ulët sesa pas konsumimit të pijes kontrolluese.
Konkretisht, shpejtësia e valës së pulsit, një matës i ngurtësisë së aortës, ishte mesatarisht 7,36 metra në sekondë pas grejpfrutit, krahasuar me 7,70 metra në sekondë pas pijes kontrolluese.
Megjithatë, studimi nuk gjeti përmirësime domethënëse në tensionin arterial apo në treguesit e matur të funksionit endotelial.
Çfarë rëndësie kanë këto rezultate?
Ngurtësia e shtuar e arterieve lidhet me rrezik më të lartë për sëmundje kardiovaskulare, përfshirë infarktin e zemrës dhe goditjen në tru.
Prandaj, rezultatet janë interesante, por ato nuk mjaftojnë për ta rekomanduar lëngun e grejpfrutit si trajtim për problemet vaskulare. Nevojiten studime më të mëdha për të përcaktuar përfitimet afatgjata.
Kujdes: Grejpfruti mund të ndërveprojë me barnat
Një çështje veçanërisht e rëndësishme është ndërveprimi i grejpfrutit me disa medikamente.
Sipas Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave (FDA), grejpfruti mund të ndikojë në përqendrimin e disa barnave në gjak, përfshirë statina të caktuara për kolesterolin, barna për tensionin arterial dhe medikamente të tjera.
Për këtë arsye, personat që marrin terapi të rregullt duhet të këshillohen me mjekun ose farmacistin përpara se të fillojnë konsumimin e përditshëm të lëngut të grejpfrutit.