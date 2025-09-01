Leon Avdullahun arrin në Kosovë, i gatshëm ta përfaqësojë Kosovën

Kryetari i Federatës së Futbollit ë Kosovës, Agim Ademi doli sot që të pres në aeroportin e Prishtinës, futbollistin e ri të Kosovës, Leon Avdullahun- i cili tanimë ka zgjedhur që të përfaqësojë Kosovën.
Postimi i plotë:
Sot pata kënaqësinë të mirëpres në aeroportin “Adem Jashari” futbollistin tonë të ri, Leon Avdullahu, i cili tashmë ka zgjedhur me zemër ta përfaqësojë Kosovën.
Leoni është një talent i jashtëzakonshëm dhe një djalë i shkëlqyeshëm me dashuri të madhe për Kosovën.
Jam i bindur se Leoni do të japë shumë për Kombëtaren tonë dhe do të jetë pjesë e rrugëtimit tonë të përbashkët drejt sukseseve të mëdha.
Mirë se erdhe në shtëpi, Leon!