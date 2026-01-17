Lëvizjet e syve mund të relaksojnë qafën dhe sistemin nervor. Jo në mënyrë metaforike. Anatomikisht, sytë tuaj nuk janë të ndarë nga trupi juaj, sipas National Institutes of Health (NIH).
Ato janë të lidhura drejtpërdrejt me muskujt e qafës dhe sistemin nervor autonom.
Neuroanatomia tregon se muskujt e syrit ndajnë rrugë refleksesh me shtyllën kurrizore të qafës përmes reflekseve vestibulo-okulare dhe cerviko-okulare.
Kur sytë tuaj lëvizin, sinjalet udhëtojnë në trungun e trurit, e njëjta qendër kontrolli që rregullon tonin e muskujve, qëndrimin dhe përgjigjet ndaj stresit.
Kjo është arsyeja pse lëvizjet e ngadalta dhe të kontrolluara të syve mund të:
zvogëlojnë tensionin e muskujve të qafës
qetësojnë sinjalizimin tepër aktiv (lufto ose ik)
përmirësojnë koordinimin kokë-qafë
ulin stresin dhe ankthin e perceptuar
Kjo është arsyeja pse fizioterapistët dhe neurologët përdorin ushtrime okulomotore për të trajtuar dhimbjen e qafës, marramendjen dhe çrregullimin e sistemit nervor.
Sistemi juaj nervor nuk dëgjon vetëm frymëmarrjen dhe posturën. Ai dëgjon edhe shikimin.
Shumë pacientë që përjetojnë probleme me shikimin ose vështirësi në fokusim, vënë re se qafa e tyre ndihet gjithashtu e tensionuar.
Kjo lidhje nuk është e rastësishme. Është rezultat i mënyrës se si truri koordinon lëvizjen e syve dhe qafës për të mbajtur shikimin të qëndrueshëm.
Kur sytë kanë vështirësi të fiksojnë me saktësi një objektiv, muskujt e qafës shpesh kontraktohen për të ndihmuar në stabilizimin e kokës dhe fushës vizuale.
Ky reagim njihet si shkëputje cervikale e ndërmjetësuar neurologjikisht dhe shpesh shihet tek njerëzit me dismetri okulare.
Dismetria okulare
Dismetria okulare ndodh kur sytë nuk fokusohen te objektivi por e tejkalojnë atë. Këto lëvizje të parregullta të syve mund ta bëjnë të vështirë mbajtjen e një pamjeje të qartë ose të qëndrueshme të një objekti.
Meqenëse sistemi ynë vizual punon ngushtë me muskujt e qafës dhe pjesës së sipërme të trupit, çdo shqetësim në lëvizjen e syve mund të krijojë tendosje shtesë ndërsa trupi përpiqet të balancojë.
Kjo mund të çojë në tension të vazhdueshëm të qafës, lodhje ose edhe marrje mendsh.
Lidhja sy-qafë
Refleksi cerviko-okular (REQ) është mekanizmi që koordinon lëvizjet e syve dhe qafës për të stabilizuar shikimin.
Kur sistemi okular përpiqet të ruajë fokusin, ky refleks rekruton muskujt e qafës për ndihmë. Si rezultat, tensioni grumbullohet në rajonin cervikal.
Përveç kësaj, trungu i trurit përmban rrjete që lidhin shtigjet e lëvizjes së syve me neuronet motorike të qafës.
Këto shtigje të përbashkëta nënkuptojnë se mosfunksionimi në muskujt e syrit mund të ndikojë drejtpërdrejt në tonin dhe aktivitetin e muskujve të qafës.