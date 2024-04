Me duket se ketu kemi mbetur!

Te Fjala e Pare e shpallur nga ZOTI !

Te Urdheri i pare!

Para kesaj Fjale jemi dorezua.

Prandaj po na ndodhin te gjithe keto te keqia qe po na ndodhin?!

Keto ngateresa, mosmarreveshje, poshterime.

Kjo prapambetje !

Kjo Dobesi!

Siperfaqesor!

Syefaqesor!

Nuk kuptojme asgje!

As Gjendjen ne te cilen jemi !

Nuk dime se nuk dime!

Prandaj luan me ne kush do si do!

E ne me cfare mirremi ?!!!

Se, jemi ndalur te Urdheri i parë – Lexo.

Nuk kemi hy te Leximi si duhet dhe sa duhet!

Nga: Ubejd Gashi