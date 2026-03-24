Libani shpall ambasadorin e Iranit “person të padëshiruar”

Libani tërhoqi sot akreditimin e ambasadorit të Iranit dhe e shpalli atë “person të padëshiruar”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme libaneze tha se ambasadori iranian Mohammad Reza Shibani ka afat deri më 29 mars të largohet nga vendi.
Ministria tha se ambasadori libanez në Iran, Ahmad Sweidan u thirr gjithashtu për konsultime.
Lëvizja erdhi për shkak të “shkeljeve nga Teherani të normave dhe protokolleve të vendosura diplomatike” midis dy vendeve, shtoi ministria.
Izraeli ka goditur Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu i mbështetur nga Irani më 2 mars.
Autoritetet libaneze thonë se të paktën 1.039 persona janë vrarë dhe 2.876 janë plagosur në sulmet izraelite.
Përshkallëzimi aktual erdhi mes një ofensive të përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, e cila ka vrarë mbi 1.340 persona që nga 28 shkurti. Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, duke thënë se ato synojnë “asetet ushtarake amerikane”.