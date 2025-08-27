Liburn Aliu jep dorëheqje nga pozita e ministrit të Infrastrukturës

Liburn Aliu ka dorëzuar sot te kryeministri në detyrë, Albin Kurti, letrën e dorëheqjes nga detyra e Ministrit në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.
Dorëheqja nga pozita e ministrit sipas Aliut ka ardhur për shkak të zgjedhjes së djeshme të kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha.
Ai tutje ka shtuar se “zgjedhja e djeshme e Kryetarit të Kuvendit, institucionit më të lartë, ku vendosen ligjet dhe jep llogari qeveria, nuk është në frymën e në lartësinë e atij ideali për Republikën që ka qenë dhe mbetet arsye angazhimi për mua”.