​Lista e deputetëve më pak të votuar në partitë kryesore

Sot ka përfunduar numërimi i votave për kandidatët për deputetë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit.

Në listën e partive politike kryesore më poshtë gjeni kandidatët që janë votuar më pak për deputet.

Në Vetëvendosje më së paku vota kanë marrë:

DIANA QARKAXHIJA 7,701 Vota

HAMDI BYTYÇI 7,358 Vota

SHEFQET GJOCAJ 7,281 Vota

REA KRASNIQI 7,076 Vota

KALTRINA GRUDA 6,621 Vota

ADELINA VELIJI 4,010 Vota

Ndërkohë, nga Partia Demokratike e Kosovës, pesëshja më pak e votuar përbëhet nga;

ANTIGONA GASHI 1,640 Vota

MUSTAFË KRASNIQI 1,511 Vota

AGRON PAÇARIZI 1,505 Vota

IZMIR ZEQIRI 1,266 Vota

DAFINA BROQI 999 Vota

E në Lidhjen Demokratike të Kosovës, pesë më pak të votuarit janë.

SEVDIJE ABAZI 1,100 Vota

DAFINA ZEKA 1,016 Vota

KIMETE KUKA HASALLARI 977 Vota

RONI KOSMANN 849 Vota

GAFURR IBRAHIMI 783 Vota

Kurse nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës janë këta emra.

HAFIZE SALLAHI 657 Vota

VILDANE LATIFI 765 Vota

ENVER HOTI 963 Vota

VALMIRE MALIQI 789 Vota

VJOLLCA VOKRRI 297 Vota

