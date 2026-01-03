​Lista e deputetëve më pak të votuar në partitë kryesore

Sot ka përfunduar numërimi i votave për kandidatët për deputetë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit.
Në listën e partive politike kryesore më poshtë gjeni kandidatët që janë votuar më pak për deputet.
Në Vetëvendosje më së paku vota kanë marrë:
DIANA QARKAXHIJA 7,701 Vota
HAMDI BYTYÇI 7,358 Vota
SHEFQET GJOCAJ 7,281 Vota
REA KRASNIQI 7,076 Vota
KALTRINA GRUDA 6,621 Vota
ADELINA VELIJI 4,010 Vota
Ndërkohë, nga Partia Demokratike e Kosovës, pesëshja më pak e votuar përbëhet nga;
ANTIGONA GASHI 1,640 Vota
MUSTAFË KRASNIQI 1,511 Vota
AGRON PAÇARIZI 1,505 Vota
IZMIR ZEQIRI 1,266 Vota
DAFINA BROQI 999 Vota
E në Lidhjen Demokratike të Kosovës, pesë më pak të votuarit janë.
SEVDIJE ABAZI 1,100 Vota
DAFINA ZEKA 1,016 Vota
KIMETE KUKA HASALLARI 977 Vota
RONI KOSMANN 849 Vota
GAFURR IBRAHIMI 783 Vota
Kurse nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës janë këta emra.
HAFIZE SALLAHI 657 Vota
VILDANE LATIFI 765 Vota
ENVER HOTI 963 Vota
VALMIRE MALIQI 789 Vota
VJOLLCA VOKRRI 297 Vota