Lista me ushtrimet që djegin më së shumti kalori

Sasia e kalorive që djegin stërvitjet, ndryshon në varësi të personit dhe nivelit të intensitetit.

Jo vetëm që lloji i stërvitjes ndikon në djegien e kalorive, por gjithashtu ndikon edhe kohëzgjatja e ushtrimeve, ritmi, intensiteti, pastaj mosha, gjatësia dhe pesha juaj – shkruan Prevention.

Vrapimi

Vrapimi është një nga djegësit më të mirë të kalorive. Një person mesatar mund të djegë diku nga 500 në 1.000 në një orë vrapimi.

Noti

Noti është një stërvitje me ndikim të ulët që synon gjithashtu grupe të shumta të muskujve. Në vetëm 30 minuta not, një person mesatar mund të djegë 200 deri në 300 kalori.

Çiklizmi

Nuk ka asgjë si një shëtitje e bukur me biçikletë kur moti është i këndshëm dhe në fakt është gjithashtu një stërvitje e shkëlqyer. Një udhëtim i gjatë dhe i qëndrueshëm me biçikletë mund të djegë deri në 500 deri në 700 kalori në një orë.

Stërvitje me interval të intensitetit të lartë (HIIT)

Nëse dëshironi intensitet, ushtrimet HIIT ofrojnë pikërisht këtë. Për shkak se rrahjet e zemrës do të qëndrojnë të ngritura, ju do të digjni më shumë kalori në më pak kohë. Mesatarisht, një person do të djegë 400 deri në 600 kalori në 30 minuta.

Kërcimi me litar

Ky aktivitet i preferuar i këndit të lojërave mund të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj. Kërcimi me litar mund të djegë 600 deri në 1.000 kalori në një orë.

Ushtrim force

Ushtrimi me forcë është një nga mënyrat më efikase për të djegur më shumë kalori. Një orë stërvitje e tillë mund të djegë mesatarisht 300 deri në 400 kalori.

Boksi

Jo vetëm që boksi është një mënyrë e shkëlqyer për ta çliruar energjinë e izoluar, por gjithashtu ndihmon në përmirësimin e ekuilibrit, rritjen e qëndrueshmërisë dhe forcimin e trupit. Boksi ju ndihmon gjithashtu të digjni mirë kalori, me një person mesatar që djeg 500 deri në 800 kalori në një seancë njëorëshe.

Kanotazhi

Lëvizja shtytëse dhe tërheqëse e kanotazhit synon grupe të shumta muskujsh. Një orë kanotazh do të djegë mesatarisht 400 deri në 600 kalori.

Kalistenikë

Kalistenika përfshin ushtrime komplekse dhe lëvizje të stërvitjes së forcës të kryera në mënyrë ritmike, duke përdorur peshën e trupit tuaj për rezistencë. Një seancë 30-minutëshe mund të djegë nga 140 deri në 200 kalori, në varësi të peshës dhe nivelit të intensitetit.

Stërvitja me interval sprint (SIT)

SIT është i ngjashëm me HIIT në atë që përfshin shpërthime të shkurtra të aktivitetit intensiv. Dallimi është se niveli i intensitetit është edhe më i madh për një stërvitje SIT duke lejuar një periudhë më të gjatë rikuperimi midis çdo ushtrimi. Një stërvitje 15-minutëshe SIT mund të djegë 100 deri në 200 kalori.