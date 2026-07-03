Llokuma, petullat tradicionale të Kosovës

Llokumat janë një lloj petullash tradicionale që gatuhen në Kosovë, por edhe në Shqipërinë e veriut. Në këtë recetë brumi nuk ka nevojë të pushojë, por bëhet gati për pak minuta.
PËRBËRËSIT: 300-350 g miell 00, 250 g kos, 1 vezë, 1/2 luge çaji kripë, 1/2 luge çaji sodë buke dhe vaj luledielli për skuqje.
PËRGATITJA: Në një tas hedhim kosin, vezën, kripën, sodën dhe i përziejmë mirë e mirë. Shtojmë dalëngadalë miellin dhe formojmë një brumë të butë, por që nuk duhet të ngjisë në duar. Sasia e miellit nuk është fikse, shikoni për sa ka nevojë brumi, por pak a shumë 350 g. Brumin e hapim në tavolinën e punës të lyer me miell. Formojmë një petë jo shumë të hollë, rreth 5 mm. I presim sipas dëshirës dhe i skuqim në vaj të nxehtë në zjarr mesatar. Nuk thithin fare vaj dhe shijojnë mrekullisht edhe të ftohta. I shoqërojmë me çfarë të duam: djathë të bardhë, reçel, mjaltë, Nutella etj. Ju bëfshin mirë