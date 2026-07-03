Çfarë i ndodh mëlçisë kur hamë banane?

Bananet janë ndër llojet më të njohura të frutave sepse janë praktike, të ngopura dhe të pasura me fibra, vitaminë C dhe kalium. Meqenëse përmbajnë sheqerna natyralë, disa pyesin veten nëse mund të dëmtojnë mëlçinë, veçanërisht për njerëzit me sëmundje të mëlçisë yndyrore joalkoolike (MASLD).
Gastroenterologu dhe hepatologu Dr. Qin Rao thotë se bananet, pavarësisht përmbajtjes së sheqerit, mund të kenë një efekt pozitiv në shëndetin e mëlçisë falë fibrave, kaliumit dhe antioksidantëve të tyre.
“Fibra ndihmon në ruajtjen e shëndetit të mëlçisë duke nxitur mirëmbajtjen e një peshe të shëndetshme, duke përmirësuar kontrollin e sheqerit në gjak dhe duke zvogëluar akumulimin e yndyrës në mëlçi. Gjithashtu mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit, i cili është i rëndësishëm për parandalimin e përparimit të sëmundjes së mëlçisë”, tha Dr. Rao për Parade, transmeton Klankosova.tv.
Ai shton se fibra nga bananet gjithashtu mbështet shëndetin e zorrëve, të cilat janë të lidhura ngushtë me mëlçinë. Një studim i botuar në vitin 2023 zbuloi se një dietë e pasur me fibra mund të zvogëlojë rrezikun e MASLD.
Fibra, kaliumi dhe antioksidantët
“Zorra dhe mëlçia janë të lidhura ngushtë nga i ashtuquajturi bosht zorrë-mëlçi. Gjaku nga zorra rrjedh direkt në mëlçi, kështu që substancat e prodhuara në zorrë mund të ndikojnë në shëndetin e saj. Një zorrë e shëndetshme ndihmon në uljen e inflamacionit dhe mbështet funksionin normal të mëlçisë”, shpjegon Dr. Rao.
Ai shton se ushqimet e pasura me fibra, të tilla si bananet, mbështesin bakteret e mira të zorrëve dhe kështu i sjellin përfitime indirekte mëlçisë. Ai gjithashtu thekson se kaliumi mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të zvogëlojë inflamacionin, ndërsa antioksidantët mbrojnë qelizat e mëlçisë nga stresi oksidativ.
Shumë janë të shqetësuar për sasinë e sheqerit natyror në banane, por Dr. Rao beson se nuk është e krahasueshme me sheqerin nga pijet e ëmbla dhe ushqimet e përpunuara. “Ndryshe nga pijet e ëmbla dhe ushqimet e përpunuara, bananet gjithashtu përmbajnë fibra, vitamina dhe antioksidantë që ngadalësojnë thithjen e sheqerit dhe sjellin përfitime shëndetësore”, thotë ai.
Gjëja më e rëndësishme është dieta e përgjithshme
Hulumtimi mbi ndikimin e frutave në shëndetin e mëlçisë nuk është plotësisht unanim. Një përmbledhje e studimeve të vitit 2024 lidhi një dietë të pasur me fruta dhe perime me një rrezik më të ulët të MASLD, ndërsa një studim i vitit 2022 zbuloi se njerëzit me MASLD që hanin më shumë fruta kishin indekse më të larta të masës trupore. Kjo sugjeron që është e rëndësishme të shikoni dietën tuaj si një e tërë, jo vetëm një ushqim.
“Bananet mund të jenë një shtesë e shëndetshme në një dietë miqësore me mëlçinë, por është modeli i përgjithshëm dietik që ka më shumë rëndësi. Një dietë e pasur me fruta, perime, drithëra të plota, bishtajore, arra dhe peshk ofron mbështetjen më të fortë për shëndetin afatgjatë të mëlçisë”, thotë Dr. Rao.
Me fjalë të tjera, bananet mund të jenë pjesë e një diete të ekuilibruar, por ato të vetme nuk mund të kompensojnë dëmin e shkaktuar nga zakonet e pashëndetshme të të ngrënit.