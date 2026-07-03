Portugalia fiton ndaj Kroacisë, vazhdon në 1/8 e finales

Portugalia ka mposhtur Kroacinë për të avancuar në 1/8 e finales të Kupës së Botës.
Në duelin e 1/16 së finales, Portugalia triumfoi 2:1 me përmbysje të rezultatit për ta eliminuar Kroacinë.
Në 1/8 e finales, Portugalia do të përballet me Spanjën për një vend në çerekfinale.
Ndeshja ishte dramatike, pasi u anuluan tre gola, dy të Kroacisë dhe një i Portugalisë për pozitë jashtë loje pas intervenimit të VAR-it.
Kroacia kaloi në epërsi me anë të Ivan Perishiqit, përpara se Portugalia të reagojë me Cristiano Ronaldon që shënoi nga penalltia dhe rezervistin Gonçalo Ramos wë realizoi me kokë.