Lojrat e huthinjve: “miq” me SHBA-në, armik me Saudinë!

Çelësat e ekonomisë botërore që kanë rënë në duart e një grupimi shiit
Një hartë e re dhe më komplekse e rrezikut detar po merr formë në Detin e Kuq dhe Bab el-Mandeb. Huthinjtë duket se po e braktisin logjikën e një kërcënimi të vetëm për të gjitha anijet tregtare dhe po kalojnë në një politikë reagimi selektiv, me shkallë të ndryshme rreziku në varësi të pronësisë, menaxhimit, qirasë, ngarkesës dhe lidhjeve tregtare të secilës anije.
Në njërin ekstrem tani janë anijet e lidhura me Shtetet e Bashkuara, të cilat organizata i deklaron se nuk janë një objektiv për sa kohë që Uashingtoni nuk rifillon operacionet ushtarake kundër saj. Në tjetrin janë anijet e lidhura me Arabinë Saudite, për të cilat huthinjtë kanë njoftuar një bllokadë në Bab el-Mandeb dhe Detin e Kuq.
Ky diferencim ndryshon rrënjësisht mënyrën se si pronarëve të anijeve, qiramarrësve, siguruesve dhe kompanive të sigurisë detare u kërkohet të vlerësojnë çdo udhëtim përmes një prej arterieve detare më të rëndësishme në botë.
Mohammed al-Buhaiti, një anëtar i byrosë politike të Houthi-t, i tha Associated Press se grupi nuk kërkon një mbyllje të përgjithshme të Bab el-Mandeb ose një pengim total të lirisë së lundrimit. Por ai bëri një përjashtim të qartë për Arabinë Saudite, duke dërguar mesazhin se transporti detar i lidhur me mbretërinë tani është një kategori e veçantë objektivi.
Në të njëjtën kohë, qëndrimi ndaj Shteteve të Bashkuara është i ndryshëm. I njëjti zyrtar tha se huthitët e kanë siguruar palën amerikane se nuk kanë ndërmend të sulmojnë anijet amerikane, me kusht që Uashingtoni të mos përsërisë sulmet ushtarake kundër tyre. Sipas Reuters, zyrtarët amerikanë u takuan me përfaqësuesit e Huthi-t në Oman në mesin e shtatorit. Në këto kontakte, organizata thuhet se përsëriti angazhimin e saj për armëpushimin e vitit 2025 dhe për të shmangur sulmet ndaj anijeve amerikane. Pamja që shfaqet është ajo e një Bab el-Mandeb ku rreziku nuk përcaktohet më vetëm nga vendndodhja gjeografike e anijes. Pyetja nuk është vetëm “kush po kalon nëpër Ngushticë”, por edhe kush është pas anijes, kush e menaxhon atë, kush e ka marrë me qira, çfarë transporton dhe me cilët partnerë tregtarë është e lidhur. Ndryshimi merr një rëndësi më të madhe pas zhvillimeve ushtarake në Jemenin perëndimor. Zgjerimi i pranisë së houthëve në Mocha, Dubab dhe ishujt strategjikë pranë Bab el-Mandeb, përfshirë Perimin, rrit aftësinë e tyre për të ushtruar presion mbi anijet që kalojnë nëpër këtë kalim. Trafiku i anijeve tashmë po tregon shenja presioni. Sipas të dhënave të Kpler të cituara nga Reuters, 23 anije mallrash kaluan nëpër Ngushticën Bab el-Mandeb më 17 shtator, krahasuar me një mesatare prej 26 gjatë dhjetë ditëve të mëparshme.
Megjithatë, për Arabinë Saudite problemi është më i madh sepse presioni në perëndim përkon me vështirësitë në anën lindore të Gadishullit Arabik. Pas problemeve me Tubacionin Lindje-Perëndim, i cili lidh objektet e naftës në Arabinë Saudite lindore me Yanbu në Detin e Kuq, Saudi Aramco u detyrua të kanalizonte pjesën më të madhe të eksporteve të saj përsëri në Gjirin Persik dhe për këtë arsye përmes Ngushticës së Hormuzit. Të dhënat e Kpler të cituara nga Reuters tregojnë se eksportet totale saudite u rikthyen në shtator në më shumë se katër milionë fuçi në ditë, krahasuar me rreth 2.4 milionë fuçi në ditë në gusht.
Edhe më i madh është ndryshimi i rrjedhave përmes Hormuzit. Nafta saudite që lëviz nëpër Ngushticë ka qenë mesatarisht rreth 2.9 milionë fuçi në ditë gjatë një periudhe gjashtëditore, nga rreth 700,000 fuçi në ditë në gusht. Aramco po shqyrton gjithashtu mënyra alternative për të trajtuar ngarkesat. Burime tregtare i thanë Reuters se rreth 60 milionë fuçi janë planifikuar të eksportohen nga Ras Tanura në shtator dhe tetor, me ngarkesa që transportohen në Sohar në Oman, ku ato transbordohen nga anija në anije përpara se të vazhdojnë në Azi.
Arabia Saudite po përballet kështu me presion në të dy daljet e saj kryesore detare. Në perëndim, transporti detar i lidhur me të po përballet me një kërcënim të deklaruar nga huthinjtë në Ngushticën Bab el-Mandeb. Në lindje, mbështetja në rritje në Hormuz përkon me kushte jashtëzakonisht të vështira për tranzit përmes Ngushticës. Më 17 shtator, vetëm katër anije mallrash u regjistruan duke kaluar nëpër Hormuz, krahasuar me një mesatare prej 16 gjatë dhjetë ditëve të mëparshme, sipas të dhënave të Kpler. /tesheshi