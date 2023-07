Luftanija e katërt MILGEM e Pakistanit do të lëshohet në përdorim këtë javë

Si pjesë e projektit MILGEM, luftanija e katërt, e quajtur PNS TARIQ, do të lëshohet të mërkurën në përdorim në qytetin jugor të Pakistanit, Karaçi, raporton Anadolu.

Luftanijet MILGEM u ndërtuan njëkohësisht në Turqi dhe Pakistan për marinën pakistaneze nga kompania turke Menaxhimi i Fabrikave dhe Kantierit Detar Ushtarak (ASFAT).

Të pajisura me sensorë efektivë dhe sisteme armësh me rreze të gjatë, korvetat e gjeneratës së re janë të vështira për t’u gjurmuar për shkak të seksionit të tyre të ulët të radarit dhe do të rrisin fuqinë parandaluese të marinës pakistaneze.

Marrëveshja për anijet MILGEM midis Turqisë dhe Pakistanit u nënshkrua në 6 shtator 2018.

Anija e parë u lëshua në përdorim në gusht 2021, e dyta në maj 2022 dhe e treta në nëntor 2022.

