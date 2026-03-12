Luftë kundër bandave, Afrika e Jugut nxjerr në rrugë ushtrinë

Ushtarët u vendosën të mërkuren në rrugët e Johanesburgut, qytetit më të madh të Afrikës së Jugut, si pjesë e një operacioni për të mbështetur policinë në luftën kundër dhunës së bandave dhe minierave të paligjshme.
Ushtarët u panë në periferi të Riverlie, duke shënuar vendosjen e parë të madhe që kur Presidenti Cyril Ramaphosa njoftoi në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit muajin e kaluar se ushtria do të ndihmonte policinë të luftonte krimin e organizuar, të cilin ai e quajti kërcënimin më të madh për demokracinë dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
