Lula: Maduro duhet të gjykohet në Venezuelë, jo në SHBA

Lula: Maduro duhet të gjykohet në Venezuelë, jo në SHBA

Venezuela's President Nicolas Maduro, left, and Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva embrace before a summit in Brasilia, Brazil, in 2023 [File: Ueslei Marcelino/Reuters]

Presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, ka deklaruar se presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, duhet të përballet me drejtësinë në Venezuelë dhe jo në Shtetet e Bashkuara.

Lula theksoi se fati i liderit venezuelian duhet të vendoset nga “populli i Venezuelës” dhe jo përmes ndërhyrjes së huaj. Ai shtoi se parimi i sovranitetit kombëtar duhet të respektohet dhe se çdo proces gjyqësor duhet të zhvillohet në territorin venezuelian.

Deklarata e tij vjen në një kohë tensionesh diplomatike lidhur me çështjen e përgjegjësisë ligjore të Maduros dhe rolin e Shteteve të Bashkuara në këtë proces. /mesazhi

