Lulja që njihet si “aspirina” natyrale

Vjollca ka një efekt qetësues ndaj pagjumësisë, dhimbjeve të kokës, madje edhe migrenave të forta, dhe këto të mira i atribuohen acidit salicilik, i cili është një nga përbërësit kryesorë të aspirinës dhe ka një efekt analgjezik.

Gjithashtu ka një efekt pozitiv në stresin dhe ankthin. Kjo është vetëm një pjesë e fuqisë së vjollcës: njihet si një nga ilaçet më të mira popullore për bronkitin, astmën dhe shumicën e sëmundjeve të frymëmarrjes, si dhe ndihmon me gripin dhe ftohjen.

Lehtëson kollën dhe ka një efekt të dobishëm në të gjitha organet e frymëmarrjes.Sikur të mos mjaftojnë të gjitha këto, vjollca ndihmon në detoksifikimin e trupit dhe zbutjen e infeksioneve dhe për shkak të superfuqive të saj, shumë e quajnë aspirinë natyrale.

Si ta përdorni?

Çaj vjollce

Merrni një lugë çaji vjollcë të tharë, shtoni një gotë ujë të vluar dhe lërëni për 10 minuta. Më pas kullojeni dhe pini një filxhan dy deri tre herë në ditë. Kjo pije ndihmon me një sërë problemesh shëndetësore dhe në përgjithësi forcon imunitetin.

Uthull vjollce

Merrni lulen dhe shtoni uthull të bardhë. Lëreni për dy deri në tre javë dhe tundeni mirë një herë në ditë. Më pas kullojeni dhe vendoseni në frigorifer. Besohet se kjo uthull ka një efekt të fortë dhe të dobishëm në dhimbjet e kyçeve dhe kockave.

Shurup vjollce

Mbi 100 gram lule hidhni 200 mililitra ujë të vluar. Lëreni të qëndrojë gjatë gjithë natës, më pas shtypni lulet me një lugë druri dhe kullojini. Në lëngun që përftohet hidhni mjaltë, përziejeni mirë dhe hidheni në një kavanoz. Mbajeni në frigorifer. Ky shurup do të ndihmojë me simptomat e ftohjes, astmës, bronkitit, kollës dhe dhimbjeve të fytit.

Vaj vjollce

Hidhni gjysmë litër vaj ulliri mbi një grusht lule vjollce të freskëta. Lëreni të qëndrojë për një ditë, më pas kullojeni vajin dhe ruajeni në një shishe qelqi të errët. Ndihmon me migrenën dhe dhimbjet e kokës.