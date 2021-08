LVV zyrtarizon kandidaturën e Agim Bahtirit për kryetar të Mitrovicës

Këshilli i Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Mitrovicë, ka njoftuar se sot zyrtarisht kanë votuar Agim Bahtirin, kandidat për Kryetar të Komunës së Mitrovicës.

Në njoftimin e bërë për media thuhet se, do të se vazhdojnë me zhvillimin e komunës por kësaj radhe me ndihmën e Qeverisë.

“Vazhdojmë punën në zhvillimin ekonomik të komunës por kësaj radhe edhe me ndihmën e Qeverisë nga të cilët padrejtësisht kemi qenë të harruar për 8 vite derisa kanë qenë të udhëhequra nga subjektet tani opozitare. Me vullnetin e qytetarëve, shkojmë drejt fitores plebishitare qysh në rrethin e parë, pra pa balotazh. Na priftë e mbara”, vijon njoftimi.

LVV ka zyrtarizuar edhe kandidaturën e Arben Vitisë për kryetar të Prishtinës.

Zgjedhjet lokale do të mbahen më 17 tetor.