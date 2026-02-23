Macron: BE-ja duhet të ecë përpara me paketën e 20-të të sanksioneve kundër Rusisë

Presidenti francez, Emmanuel Macron tha të hënën se Bashkimi Evropian (BE) duhet të ecë përpara me paketën e 20-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke theksuar se diskutimet mbi masat e reja ndëshkuese do të zhvillohen “në ditët në vijim”, transmeton Anadolu.
Macron i bëri këto komente ndërsa priti në Pallatin Elysee presidentin finlandez, Alexander Stubb, për bisedime të përqendruara mbi Ukrainën, sigurinë e Arktikut dhe mbrojtjen evropiane.
“Më pas, ne do të vazhdojmë të rrisim presionin mbi Rusinë. Ne duhet të ecim përpara me paketën e 20-të të sanksioneve të Bashkimit Evropian dhe diskutimet do të zhvillohen në ditët në vijim”, tha ai.
Presidenti francez shtoi se BE-ja duhet të punojë drejt “një ndalimi total të shërbimeve detare për eksportet e naftës ruse” dhe të intensifikojë veprimet e koordinuara kundër të ashtuquajturës “flotë në hije” të Moskës, duke riafirmuar vendosmërinë e Evropës për mbështetjen financiare dhe ushtarake për Kievin.
Macron shprehu gjithashtu besim se angazhimet e fundit të marra në Këshillin Evropian, duke përfshirë një paketë mbështetjeje prej 90 miliardë eurosh (106 miliardë dollarë) për Ukrainën, do të respektohen.
Stubb i bëri jehonë thirrjes për presion të vazhdueshëm ndaj Moskës dhe e përshkroi luftën Rusi-Ukrainë si një konflikt të gjatë që tashmë ka prodhuar të kundërtën e asaj që kishte ndërmend Presidenti rus Vladimir Putin.
“Sipas mendimit tim, Putin nuk po e fiton këtë luftë, por ai nuk mund të bëjë paqe. Kjo është dilema me të cilën po përballet tani”, tha Stubb, duke e quajtur luftën një “dështim strategjik”.
Ai tha gjithashtu se mbështetja për Ukrainën duhet të vazhdojë “ushtarakisht dhe ekonomikisht” ndërsa presioni i sanksioneve rritet, duke lavdëruar rolin e Francës në shtyrjen e kufizimeve të lidhura me energjinë dhe masave detare që synojnë eksportet ruse.
Macron dhe Stubb diskutuan gjithashtu sigurinë e Arktikut, ku të dy udhëheqësit theksuan nevojën për të forcuar qëndrimin mbrojtës në rajon mes aktivitetit ushtarak rus dhe pranisë ekonomike të Kinës.
Ai tha se Franca është e gatshme të kontribuojë në vigjilencën e shtuar të NATO-s në Arktik dhe bëri thirrje që BE të rishikojë strategjinë e saj të Arktikut këtë vit.
Të dy presidentët thanë se synojnë të thellojnë bashkëpunimin dypalësh në mbrojtje, teknologji, energji bërthamore dhe lëndë të para kritike, dhe konfirmuan planet për të nisur bisedimet mbi një marrëveshje partneriteti strategjik midis Francës dhe Finlandës.