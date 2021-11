Macron: Franca do të ndërtojë reaktorë të rinj bërthamorë

Franca do të fillojë ndërtimin e reaktorëve të rinj bërthamorë “për të garantuar pavarësinë energjetike”, njoftoi presidenti francez, Emmanuel Macron, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Ne do të rifillojmë për herë të parë në dekada ndërtimin e reaktorëve bërthamorë në vendin tonë dhe do të vazhdojmë të zhvillojmë energjitë e rinovueshme”, tha Macron të martën në një fjalim televiziv, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi numrat ose vendndodhjen e reaktorëve.

Ai tha se reaktorët e rinj do të garantojnë pavarësinë e energjisë, furnizimin me energji elektrike dhe do t’i mundësojnë Francës të arrijë objektivat e saj, përfshirë neutralitetin e karbonit në vitin 2050.

Franca përfiton rreth 70 për qind të energjisë elektrike nga energjia bërthamore. Sipas politikës së saj të tranzicionit të energjisë 2015, qeveria planifikon të zvogëlojë pjesën e saj të energjisë bërthamore në 50 për qind deri në vitin 2025, në mënyrë që të rrisë pjesën e energjisë së rinovueshme. Vendi aktualisht ka mbetur prapa objektivave të tij për energjinë e rinovueshme të vendosura nga Bashkimi Evropian.

“Nëse duam të paguajmë energjinë tonë me tarifa të arsyeshme dhe të mos varemi nga vendet e huaja, ne duhet të vazhdojmë të kursejmë energji dhe të investojmë në prodhimin e energjisë pa karbon në tokën tonë”, tha Macron.

Franca aktualisht ka 56 reaktorë bërthamorë të funksionueshëm dhe një reaktor evropian me presion (EPR) në ndërtim në termocentralin Flamanville. Projekti, i nisur në vitin 2007 është vonuar dhe mund të jetë gati deri në vitin 2023. /aa