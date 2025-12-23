Macron riafirmon mbështetjen e Francës për sovranitetin e Danimarkës dhe Grenlandës

Presidenti francez, Emmanuel Macron, riafirmoi të martën mbështetjen e vendit të tij për sovranitetin dhe integritetin territorial të Danimarkës dhe Grenlandës, transmeton Anadolu.

Duke iu referuar vizitës së tij qershorin e kaluar në Nuuk, kryeqytetin e Grenlandës, Macron tha se Grenlanda “i përket popullit të saj”, ndërsa Danimarka “është garantuesi i saj”.

“Unë e shoqëroj zërin tim me atë të evropianëve për të shprehur solidaritetin tonë të plotë”, tha ai në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.

Franca shtoi Macron, mbetet e përkushtuar për të mbështetur të drejtën ndërkombëtare dhe për të mbështetur partnerët e saj evropianë në mbrojtjen e integritetit territorial.

Më parë, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se Jeff Landry, guvernatori i Luizianës, do të shërbejë si i dërguari special i SHBA-së në Grenlandë.

Trump shkroi në platformën e tij Truth Social se Landry e njeh “sa thelbësore është Grenlanda” për sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe do të përparojë fuqishëm interesat e vendit për të garantuar sigurinë e aleatëve dhe botës në përgjithësi.

Grenlanda, një territor autonom nën sovranitetin danez, ka tërhequr interesin e SHBA-së për shkak të vendndodhjes së saj strategjike dhe burimeve të mëdha minerale.

Trump më parë e përshkroi zotërimin e Grenlandës si një “domosdoshmëri absolute” për sigurinë ekonomike të SHBA-së, duke e krahasuar atë me një “marrëveshje të madhe pasurish të patundshme”.

Si Danimarka ashtu edhe Grenlanda kanë hedhur poshtë çdo propozim për të shitur territorin, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI