Macron: Turqia luan një rol të rëndësishëm për eksportimin e grurit nga Ukraina

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, tha se Turqia luan një rol të rëndësishëm në eksportimin e grurit nga Ukraina.

Në deklaratën e tij për shtypin pas Samitit të Liderëve të Bashkimit Evropian (BE), Emmanuel Macron u shpreh për shumë çështje si dhe vendimet e reja të marra nga BE në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë që vazhdon që nga 24 shkurti.

Duke thënë se Franca kishte biseduar me Senegalin, presidentin mandator të Bashkimit Afrikan, për sigurinë ushqimore, Macron deklaroi se po përpiqen të nxjerrin në kohë afatshkurtër 20 milionë tonë drithë nga Ukraina me ndihmën e Turqisë nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara (OKB).

Ai tha se Turqia ka një rol të rëndësishëm për sa i përket vendndodhjes së saj dhe marrëveshjeve në lidhje me Detin e Zi dhe shtoi se nga bisedimet midis Presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe Presidentit rus Vladimir Putin janë marrë rezultate pozitive për eksportin e drithit dhe grurit nga Ukraina.

Duke shprehur shpresën se problemi do të zgjidhet në ditët në vijim, Presidenti i Francës vuri në dukje se vlerëson qëndrimin e Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskiy dhe kërkimit të një zgjidhjeje nga Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres. /trt