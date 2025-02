“Madhështia dhe Përgjegjësia e Njeriut midis Mirësisë dhe së Keqes”

“Sikur iblisi (shejtani) ta kishte ditur, se pasardhësit, të cilët do të dalin nga Ademi, do t’i tejkalonin vetë iblisat (shejtanët) kur ato do të përzgjidhnin të keqen (sherrin), do t’i kishte rënë në sexhde Ademit, qëkur e urdhëroi Allahu me këtë gjë!

Vetëm Allahu, Ai ishte i Cili e dinte, se njeriu do të dallohej nga tërë krijesat për në të mirën dhe të keqen e tij.

Ai (njeriut) është me të vërtetë krijesë e habitshme; nëse zgjedh të keqen (sherrin) ua del iblisave (shejtanëve) dhe i tejkalon ata; e nëse zgjedh të mirën (hajrin) ua kalon melekëve.

Për këtë arsye, Allahu i urdhëroi melekët t’i bien në sexhde atij (njeriut)!”

Dr. Mustafa Mahmud





Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja





