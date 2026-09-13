Makina e re elektrike e Nissan-it për qytet quhet Pixo

Nissan ka konfirmuar se modeli i saj i ri elektrik për qytet do të quhet PIXO, duke njoftuar debutimin zyrtar më 23 shtator.
Automjeti i segmentit A është projektuar për drejtuesit evropianë dhe do të prodhohet në Evropë.
PIXO bazohet në Renault Twingo, por vjen me një dizajn të veçantë, veçanërisht në pjesën e përparme dhe të pasme.
Modeli do të pajiset me një bateri 27.5 kWh dhe motor elektrik me 80 kuaj fuqi.
Sipas të dhënave paraprake, PIXO pritet të ketë autonomi deri në rreth 263 kilometra sipas ciklit WLTP dhe shpejtësi maksimale prej 130 km/h.
Me përmasat kompakte dhe fokusin te përdorimi urban, Nissan synon ta pozicionojë PIXO si një alternativë praktike dhe tërheqëse në tregun evropian të makinave elektrike.