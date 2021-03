Makina elektrike Xiaomi vjen në 2023

Duke cituar njerëz të afërt me çështjen, Reuters raportoi se Xiaomi është në bisedime me Great Wall Motor për të prodhuar makina me brendin e saj.

Xiaomi ka në plan të prodhojë makina elektrike për masat. Prodhuesi Kinez i smartfonëve do të gjejë mbështetjen e kompanisë Great Wall Motor për prodhimin e makinave elektrike.

Por nuk është e vetmja kompania teknologjike që po synon këtë treg. Edhe Apple është duke zhvilluar makina elektrike me sistem vetëdrejtimi edhe pse lançimi i saj mund të marrë gjysëm dekade.

Makinat elektrike do të shkojnë për masat njëlloj si smartfonët apo produktet e tjera elektronike.

Përveç ofrimit të burimeve prodhuese për Xiaomi, Great Wall Motor gjithashtu do të ofrojë mbështetje inxhinierike për të përshpejtuar projektin. Makina e parë elektrike e Xiaomi mund të vijë në 2023 dhe mjeti do të integrohet me produkte të tjera të ekosistemit Xiaomi.

Partneriteti mes Xiaomi dhe Great Wall do të bëhet publik në javën e fundit të muajit Mars, konkretisht ditën e sotme kur kompania po mban një aktivitet në Kinë. /PCWorld