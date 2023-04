Manchester United ka mposhtur Brentfordin.

‘Djajtë’ janë rikthyer të fitorja, pasi mposhtën 1:0 Brentfordin, shkruan lajmi.net.

Golin e vetëm në këtë takim e realizoi Marcus Rashford.

Anglezi shënoi në minutën e 27’ të ndeshjes.

Takimi më pas u konkretizua me raste të tjera, por jo edhe gola.

Me këtë fitore Man United qëndron në vendin e katërt me 53 pikë, kurse Brentfordi në të 9-tin me 43