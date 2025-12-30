Manchester United dhe Wolves ndahen baras

Manchester United dhe Wolves u ndanë baras 1-1 në një përballje të fortë, ku vendimtar u bë edhe ndërhyrja e VAR-it në minutat shtesë.

Djajtë e Kuq kaluan në epërsi në minutën e 27-të, kur Joshua Zirkzee shënoi nga jashtë zonës, me goditjen e tij që u devijua dhe përfundoi në rrjetë, duke mposhtur portierin Jose Sa.

“Djajtë e Kuq” patën edhe raste të tjera, përfshirë një goditje me kokë të Benjamin Sesko që u ndal nga shtylla.

Wolves reagoi dhe u shpërblye në fund të pjesës së parë. Pas një goditjeje nga këndi, Ladislav Krejci u gjend i lirë në zonë dhe me kokë shënoi për 1-1 në minutën e 45-të.

Pjesa e dytë u karakterizua nga luftë e fortë në mesfushë dhe raste të shpërndara.

Wolves rrezikoi disa herë, ndërsa Manchester United kërkoi golin e fitores me zëvendësime ofensive.

Momenti më dramatik erdhi në minutën 90+1, kur Patrick Dorgu shënoi për Man United, por pas rishikimit në VAR goli u anulua për pozicion jashtë loje.

Ndeshja u mbyll me rezultatin 1-1, një barazim që lë shije të hidhur për Manchester United pas golit të anuluar në fund, ndërsa Wolves merr një pikë të vlefshme nga “Old Trafford”.

