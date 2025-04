Manchester United në gjysmëfinale të Europa League

Manchester United ka bërë rikthim të jashtëzakonshëm në 7 minutat e fundit të lojës shtesë ndaj Lyonit për të arritur në gjysmëfinale të Ligës së Evropës. Goleada që u mbyll me rezultatin 5:4 e çon Unitedin në përballje me Athletic Bilbaon në mesin e katër më të mirave të kësaj gare. Pas barazimit 2:2 në Francë në ndeshjen e parë, gjithçka ishte e hapur për takimin e kthimit. Djajtë e Kuq nisën furishëm përballjen, duke kaluar në epërsi që në minutën e 10-të me golin e Ugarte, ndërsa Dalot dyfishoi në fund të pjesës së parë (45+1), duke i dhënë skuadrës së Ruben Amorim një epërsi të qetë në pushim.

Megjithatë, pjesa e dytë solli një kthesë të papritur. Lyon reagoi me vendosmëri: fillimisht Tolisso ngushtoi në 2:1 në minutën e 71-të, ndërsa Lacazette barazoi rezultatin në 2:2 vetëm shtatë minuta më pas. Në minutën e 89-të, Lyon mbeti me 10 lojtarë pasi Tolisso mori kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua nga loja.

Kohët shtesë ishin një spektakël më vete. Cherki shënoi për mysafirët në minutën e 105-të (2:3), ndërsa Lacazette realizoi një penallti në minutën e 108-të për 2:4, duke i dhënë shpresë reale Lyonit për një kualifikim të madh.

Por Manchester United nuk u dorëzua. Bruno Fernandes ktheu shpresën në minutën e 114-të me një penallti për 3:4. Pastaj, në minutën e 120-të, talenti Mainoo barazoi në 4:4, duke elektrizuar stadiumin. Vetëm një minutë më vonë, në 120+1’, ishte Harry Maguire që shënoi golin vendimtar për 5:4, duke e përmbysur plotësisht skenarin e ndeshjes.

Me këtë fitore të paharrueshme, Manchester United kalon në gjysmëfinale, ku do të përballet me Athletic Bilbaon – një përballje që pritet të jetë po aq emocionuese dhe e luftuar.