Maqedoni e Veriut, presidenti Pendarovski pret në takim kryeministrin kroat

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka pritur në takim kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenkoviq, i cili qëndron për një vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, transmeton Anadolu.

Sipas njoftimit nga zyra e presidentit Pendarovski, bashkëbiseduesit në takim kanë shkëmbyer mendime dhe informacione për situatën aktuale në Evropë.

Pendarovski e njoftoi kryeministrin kroat me zhvillimet në lidhje me integrimet evropiane të vendit dhe u shpreh i kënaqur me rrjedhën aktuale të procesit të skriningut.

“Në këtë drejtim, presidenti theksoi se bashkëpunimi i shkëlqyer i institucioneve maqedonase dhe kroate kontribuon dukshëm në shfrytëzimin e përvojës kroate në procesin e përgatitjeve për negociatat për anëtarësim”, thuhet në njoftim.

Pendarovski gjithashtu falënderoi Kroacinë për mbështetjen e përgjithshme të saj ndaj aspiratave të Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE).

Në kuadër të vizitës së tij në Shkup, Plenkoviq u prit në takim edhe nga homologu i tij, Dimitar Kovaçevski, ndërsa gjatë ditës do të takohet edhe me kryeparlamentarin Talat Xhaferi.