Maqedonia e Veriut blen një sistem të mbrojtjes ajrore nga Franca

Maqedonia e Veriut do të blejë një sistem të mbrojtjes ajrore nga Franca, të cilin ajo pret ta dorëzojë vitin e ardhshëm.

Këtë e bëri të ditur ministrja e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska dhe shtoi se në fillim të shtatorit do ta nënshkruajë kontratën për këtë prokurim me kolegun e saj francez.

“Nuk do të njoftohet se ku do të vendoset sistemi kundërajror, sepse është interesi ynë strategjik. Në fillim të shtatorit do të nënshkruaj kontratë porosie me kolegun tim francez dhe vitin e ardhshëm presim dorëzim”, tha Petrovska.