SHBA ndan fonde për sigurinë në sinagoga e xhami

Një shumë prej 400 milionë dollarësh u shtua në fondet federale të Shteteve të Bashkuara, me qëllim rritjen e sigurisë në lokacionet fetare, bëri të ditur udhëheqësi i shumicës demokrate në Senat, Chuck Schumer.

Shqetësimet për kërcënimet kundër komuniteteve hebraike dhe myslimane janë në rritje në SHBA, pjesërisht për shkak të luftës mes Izraelit dhe Hamasit – grup i shpallur terrorist nga SHBA-ja dhe disa fuqi të tjera.

Vendet si sinagogat dhe xhamitë mund të aplikojnë për t’i përdorur paratë për të punësuar personel sigurie ose për të instaluar kamera, tha Schumer.

“Ne do të vazhdojmë të ndajmë fonde, në mënyrë që asnjë sinagogë apo institucion tjetër fetar të mos ketë nevojë të jetojë me frikën me të cilën jeton tani”, tha Schumer.