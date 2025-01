Marina e SHBA-së ndalon përdorimin e DeepSeek për shkak të “shqetësimeve të sigurisë dhe etikës”

Marina e SHBA-së ka udhëzuar anëtarët e saj që të shmangin përdorimin e mjetit të Inteligjencës Artificiale DeepSeek të Kinës, ka mësuar CNBC.

Në një paralajmërim të lëshuar me email të premten, Marina tha se AI i DeepSeek nuk do të përdorej “në asnjë kapacitet” për shkak të “sigurisë dhe shqetësimeve etike që lidhen me origjinën dhe përdorimin e modelit”, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Një zëdhënës i Marinës së SHBA-së konfirmoi vërtetësinë e emailit dhe tha se ishte në lidhje me politikën gjeneruese të AI të Departamentit të Shefit të Informacionit të Marinës.

Njoftimi pasoi lëshimin nga DeepSeek të modelit të tij të ri të fuqishëm të AI të quajtur R1, i cili rivalizon teknologjinë nga OpenAI.

Modeli DeepSeek është me burim të hapur, që do të thotë se çdo zhvillues i AI mund ta përdorë atë.

Aplikacioni DeepSeek është ngjitur në krye të App Store të Apple, duke rrëzuar ChatGPT të OpenAI dhe njerëzit në industri kanë vlerësuar “performancën dhe aftësitë e tij”.

Deklaratat e DeepSeek tronditën tregjet e kapitalit të hënën për shkak të shqetësimeve se produktet e ardhshme të AI do të kërkojnë infrastrukturë më pak të kushtueshme sesa ka supozuar Wall Street.

DeepSeek tha në fund të dhjetorit se modelit të tij të madh gjuhësor iu deshën vetëm dy muaj dhe më pak se 6 milionë dollarë për t’u ndërtuar, pavarësisht se SHBA-ja frenoi eksportet e çipave në Kinë tre herë në tre vjet.

Kjo është një pjesë e vogël e shumës së shpenzuar nga OpenAI, Anthropic, Google dhe të tjerët.

Presidenti Donald Trump, i cili mori detyrën të hënën e kaluar, theksoi se rritja e papritur e DeepSeek “duhet të jetë një thirrje zgjimi” për kompanitë e teknologjisë amerikane.

Trump aktualisht po përpiqet të mbajë të gjallë aplikacionin kinez të mediave sociale TikTok në SHBA, pasi ligjvënësit përcaktuan se shërbimi duhet të ndalohet ose të shitet për shkak të shqetësimeve të sigurisë kombëtare.

Trump ishte në favor të ndalimit të TikTok në administratën e tij të parë përpara se të kundërshtonte këtë çështje.