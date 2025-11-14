Marka e re Century e Toyota prezanton kupen ekstravagante

Për dekada të tëra, Century ka qenë makina më luksoze e projektuar ndonjëherë në Japoni.
Kryesisht e shitur brenda vendit për zyrtarë qeveritarë dhe anëtarë të elitës së biznesit, ajo kishte qenë një limuzinë që nga debutimi i saj në vitin 1967, transmeton Telegrafi.
Por gjërat filluan të ndryshojnë n0ë vitin 2023, kur Toyota vendosi të zgjerohej me një SUV.
Në Panairin e Mobilitetit në Japoni që po zhvillohet, Century kthehet me një stil karrocerie më elegant: një kupe.
Kupe, kjo nuk është një Toyota. Është një Century, pikë.
Tani e themeluar si një markë e pavarur e pozicionuar në krye të hierarkisë së Toyota-s, Century distancohet nga kompania e saj mëmë.
Ajo gjithashtu qëndron shumë më lart se Lexus, duke synuar të përballet me të tillë si Rolls-Royce.
Ngjashëm si nën-marka ultra-luksoze e BMW-së, marka e sapothemeluar përpiqet të ofrojë një përvojë plotësisht të personalizuar, “Një nga Një”.
Sinjalizimi i kësaj ndarjeje është një makinë ekstravagante që, çuditërisht, as nuk ka një emër.
Gjithashtu është e paqartë nëse po shohim një koncept apo një model prodhimi, megjithëse duket se është diku në mes.
Kupeja luksoze huazon dizajnin me dy drita të SUV-it, por aty mbarojnë kryesisht ngjashmëritë.
Është një makinë imponuese e madhe që ndihet si përgjigjja japoneze ndaj Rolls-Royce Spectre.
Ndërsa kupeja e Rolls-Royce është plotësisht elektrike, vrimat e ajrit në kapakun e Century sugjerojnë praninë e një motori me djegie të brendshme.
Limuzina përdor një motor V-8 5.0 litra me aspiratë natyrale, ndërsa SUV-i përdor një motor hibrid V-6 plug-in.
Mos i ngrini shpresat për kthimin e V-12, të cilin Toyota e ofroi vetëm në limuzinën e gjeneratës së dytë Century nga viti 1997 deri në vitin 2017.
Kupeja e pavarur Century përmban një planimetri me katër vende me një “timon” në stilin futuristik dhe një ekran infotainment freskues kompakt, të ngjashëm me një smartphone.
Një pjesë qendrore ndan ulëset e përparme dhe të pasme, ndërsa mungesa e shtyllave B lehtëson qasjen në ulëset e pasme.
Është interesante se makina ka një konfigurim asimetrik të dyerve që të kujton Hyundai Veloster-in e çuditshëm me dy dyer rrëshqitëse në anën e pasagjerit (majtas) dhe vetëm një në anën e shoferit (djathtas).
Ka shumë për të admiruar në lidhje me Century-n në formë fastback, megjithëse mungesa e një xhami të pasmë është ndoshta më pak tërheqëse.
Nga ana tjetër, është ende një makinë shfaqjeje dhe nuk do të arrijë prodhimin në këtë formë të saktë.
Versioni përfundimtar ka të ngjarë të zbusë gjërat me dyer, pasqyra dhe shtylla B konvencionale.
Toyota mbetet e heshtur në lidhje me kohën kur makina do të dalë në shitje, por e bën shumë të qartë se Century përfaqëson kulmin absolut të luksit japonez. /Telegrafi/