Sulmet izraelite vazhdojnë në jug të Libanit

Forcat izraelite kanë vazhduar sulmet në jug të Libanit, duke goditur disa zona me artileri dhe armë zjarri.
Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, të paktën dy predha artilerie janë hedhur pranë një rafinerie në Marjayoun.
Granatime të ndërprera janë raportuar edhe në qytetin Mayfadoun dhe në kodrën al-Dabsha, në periferi të Nabatiehut. Po ashtu, është raportuar zjarr i rëndë me municion të drejtpërdrejtë pranë Kfar Shoubas.
Të enjten, sulmet ajrore izraelite vazhduan edhe ndaj qytetit al-Mansouri, një nga zonat më të goditura në jug të Libanit që prej pushtimit izraelit në mars. /mesazhi