Lamborghini mund të sjellë një Temerario për terrene të vështira

Lamborghini po lë të hapur mundësinë e një versioni Temerario Sterrato, pas suksesit të Huracán Sterrato.
Drejtuesit e kompanisë kanë thënë se një model i tillë mund të rikthehet, megjithëse ende nuk ka konfirmim zyrtar.
Një Temerario Sterrato pritet të ketë më shumë lartësi nga toka dhe goma për terrene të vështira.
Temerario aktuale përdor një motor V8 4.0-litërsh biturbo me sistem hibrid, me një fuqi totale prej 920 kuaj fuqi dhe përshpejtim 0–100 km/h për vetëm 2.7 sekonda.
Për momentin, një Temerario Sterrato mbetet vetëm një mundësi, por Lamborghini nuk e ka përjashtuar rikthimin e saj.