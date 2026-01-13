Maroku shpall fundin e thatësirës shtatëvjeçare pas reshjeve të bollshme dimërore

Maroku ka shpallur zyrtarisht fundin e thatësirës që zgjati shtatë vjet, pas reshjeve të shumta të shiut gjatë këtij dimri. Lajmin e bëri të ditur ministri i Ujit, Nizar Baraka, gjatë një seance parlamentare.
Sipas Barakës, niveli i reshjeve këtë dimër është 95 për qind më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 17 për qind mbi mesataren sezonale. Si pasojë, niveli mesatar i mbushjes së digave është rritur në 46 për qind, ndërsa disa rezervuarë kryesorë kanë arritur kapacitetin e plotë.
Reshjet kanë sjellë lehtësim të ndjeshëm për sektorin bujqësor, i cili ishte goditur rëndë nga vitet e gjata të mungesës së ujit dhe kufizimet e forta në furnizim.
Thatësira shumëvjeçare kishte zbrazur digat e vendit, kishte ulur prodhimin e grurit, zvogëluar tufën kombëtare të bagëtive dhe shkaktuar humbje të mëdha vendesh pune në bujqësi. Gjithashtu, ajo e kishte shtyrë Marokun të përshpejtonte planet për shfrytëzimin e ujit të detit përmes desalinizimit.
Qeveria marokene synon që deri në vitin 2030 të sigurojë 60 për qind të ujit të pijshëm nga uji i detit i përpunuar, ndërsa uji nga digat të përdoret kryesisht për zonat e brendshme të vendit. /mesazhi