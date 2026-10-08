Marramendja pas ngritjes në këmbë – kur është normale dhe kur kërkon mjekun

Shpesh ndodh që pasi ngrihemi papritur nga shtrati ose nga karrigia, të ndiejmë marramendje, të na errësohet për pak kohë para syve ose të na bjerë të fikët.
Edhe pse këto simptoma zakonisht zhduken shpejt, ato nuk duhen injoruar nëse fillojnë të përsëriten shpesh.
Kur ngrihemi nga një pozicion shtrirë ose ulur, një pjesë e gjakut na grumbullohet përkohësisht në këmbë për shkak të gravitetit.
Trupi më pas duhet të reagojë shpejt për të ruajtur rrjedhjen e mjaftueshme të gjakut në tru.
Nëse presioni i gjakut bie për një kohë të shkurtër, truri mund të marrë më pak gjak dhe oksigjen, gjë që mund të shkaktojë marramendje, paqëndrueshmëri ose shikim të turbullt.
Ky fenomen njihet si hipotension ortostatik ose postural dhe mund të ndodhë veçanërisht pas qëndrimit ulur ose shtrirë për një kohë të gjatë.
Përveç marramendjes, mund të ndodhë edhe dobësi, të përziera ose konfuzion i shkurtër.
Një arsye pse marramendja mund të ndodhë ose të jetë më e theksuar është marrja e pamjaftueshme e lëngjeve.
Kur trupi humbet më shumë ujë sesa zëvendëson, kjo mund të çojë në një ulje të vëllimit të gjakut dhe një rënie të presionit të gjakut.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme gjatë ditëve të ngrohta, kur trupi humbet më shumë lëngje.
Marrja e rregullt e ujit gjatë ditës mund të ndihmojë në ruajtjen e qarkullimit normal, por nevojat nuk janë të njëjta për të gjithë njerëzit dhe varen nga mosha, shëndeti dhe kushtet e motit.
Kur nuk duhet injoruar marramendja?
Marramendja e rastit që shfaqet menjëherë pas ngritjes në këmbë dhe kalon shpejt zakonisht nuk është shkak për shqetësim.
Megjithatë, simptomat shtesë mund të jenë një shenjë se nevojitet një ekzaminim mjekësor.
Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet nëse marramendja shoqërohet me të fikët, zhurmë në veshë, shikim të turbullt ose të dyfishtë, vështirësi në të folur ose në dëgjim, si dhe mpirje ose dobësi në krahë, këmbë ose fytyrë.
Një ekzaminim është gjithashtu i rëndësishëm nëse shfaqen ndryshime në ritmin e zemrës, dhimbje koke të forta ose të përziera të vazhdueshme.
Prandaj, marramendja që ndodh herë pas here pas ngritjes në këmbë zakonisht është jetëshkurtër dhe nuk është shkak për shqetësim.